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01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:59:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:11:00

Avrupa'da olsa like manyağı yapardınız! Türkiye'nin ekolojik köprüsü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İzmir'de inşa edilen ekolojik köprünün yapımı tamamlandı.

İZMİR-Çeşme Otoyolunda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planlanan 3 ekolojik köprünün yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca başlanmıştı.

YABAN HAYVANLARI KAZAYA NEDEN OLUYORDU

Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında ekolojik köprü inşaatına başlandı.

Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi.

YABANİ HAYVANLARIN SUYA ERİŞİMİ SAĞLANDI

Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.

2 TANE DAHA YAPILACAK

Damlama sulama sisteminin kurulduğu köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi. Öte yandan İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde 2 ekolojik köprünün daha yapımı planlanıyor.

Ayrıca Tarsus - Pozantı Otoyolu ile yapımına başlanan ekolojik köprülerden Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul - İzmir Otoyolunda da bulunuyor.

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