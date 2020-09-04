Avcılar'da dehşet anları! Polis alarma geçti

04 Eylül 2020 Cuma 14:24:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 15:16:00
Avcılar'da silahlı kişi, polisi alarma geçirdi!
Kaynak: İHA
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İstanbul Avcılar'da bir mağazaya giren silahlı kişi, polisi alarma geçirdi. Silah zoruyla içeridekileri dışarı çıkaran şahıs, elindeki benzin şişesini dökerek yakma tehdidinde bulundu. Polisin şahsı ikna çabası sürüyor.
Avcılar’da bir mağazaya giren silahlı kişi, polisi alarma geçirdi. Silah zoruyla içeridekileri dışarı çıkaran şahıs, elindeki benzin şişesini dökerek yakma tehdidinde bulundu. Polisin şahsı ikna çabası sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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