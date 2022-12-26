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26 Aralık 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 16:00:00

Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracının boşalttığı evi yaktığı iddia edildi

Kaynak: AA

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Yangın nedeniyle meydana gelen patlamada evin duvarları yıkıldı. Patlamanın yaşandığı anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Avcılar'da ev sahibi ile tartışan kiracının boşalttığı evde yangın çıkardığı iddia edildi, patlamada evin duvarları yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'ta 4 katlı binanın birinci katında yaşayan kiracı O.E, evinin boşaltılmasını isteyen ev sahibi M.Y. ile tartıştı.

O.E'nin yaşanan tartışmanın ardından boşalttığı evi ateşe verdiği iddia edildi.

Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede sardığı evde meydana gelen patlamanın etkisiyle dairenin duvarları yıkıldı.

Patlamanın ardından üst katlar ve yan binalarda yaşayanlar sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Patlamanın etkisiyle sokağa da molozlar saçıldı.

"VALİZİNİ ALDIĞINI GÖRDÜK"

Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç, "Kiracı ev sahibiyle tartıştıktan sonra 'Evi yakacağım, yıkacağım' demiş. Ben ev sahibine 'Yakamaz' dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Binayı yakıp gitmiş." diye konuştu.

Yangının ardından evde büyük bir patlama olduğunu anlatan Örünç, "Tüptür herhalde, çok büyük bir patlama olmuş. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık." dedi.

Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Örünç, şöyle konuştu:

"Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Biz de korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok, indirdik çocukları. Maddi zarar oldu. O da düzelir."

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken mahalle sakinleri tarafından çekilen görüntülerde evden alevlerin yükseldiği görülüyor.

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüye, patlamanın yaşandığı odanın duvarının yıkıldığı, evden alevlerin yükseldiği yansıyor.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ikamette yangın çıktığı bilgisi üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, yapılan kontrolde olayın, ikametin sahibi M.Y. ile kiracısı O.E. arasında akşam saatlerinde kira meselesinden çıkan tartışmadan kaynaklandığının anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Etiketler : avcılar kiracı yangın ev sahibi
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