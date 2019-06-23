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23 Haziran 2019 13:26 | Pazar

Avcılar 23 Haziran seçim sonuçları! Avcılar Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Avcılar 23 Haziran seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. Avcılar Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gün geldi ve bugün 10,5 milyon seçmen sandık başındaki yerini aldı. Sandık başına gidip oylarını kullanan tüm vatandaşlar şimdide seçim sonuçları için heyecanlı. Bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte 23 Haziran seçim sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. Avcılar 23 Haziran seçim sonuçları, oy oranları sizlerle olacak. Avcılar Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları ve son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında...

Avcılar 23 Haziran seçim sonuçları merak ediliyor. Avcılar Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm seçmenler tarafından heyecanla araştırılıyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gün geldi ve bugün 10,5 milyon seçmen sandık başına gitti. Sandık başına gidip oylarını kullanan tüm vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına çevirdiler. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.  Avcılar 23 Haziran seçim sonuçları ve oy oranları son dakika gelişmeleri sizlerle... 

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AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Avcılar 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

AVCILAR 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Avcılar 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Avcılar oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU? 
31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul Avcılar Belediye başkanı CHP'li Turan Hançerli oldu. 

TURAN HANÇERLİ KİMDİR?
1975 Tokat doğumludur. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 yılında Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. 2000 – 2003 yılları arasında Ankara da özel bir şirkette hukuk müşaviri olarak görev yapmıştır. 2003 yılında Ankara da Hançerli Hukuk Bürosunu kurmuş ve 2007 yılına kadar Ankara'da hizmet verdiği büroyu İstanbul'a taşımıştır.

Aynı zamanda Marka ve Patent vekili olan Hançerli yoğunluklu olarak, İş Hukuku ,Ticaret ve Borçlar Hukuku alanlarında faaliyet yürütmektedir. Ayrıca, Kamu İhale, Tahkim, Yerli ve Yabancı şirket kuruluşları, Joint-venture, Uluslar arası İnşaat Hukuku ve FİDİC Sözleşmeleri, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Tazminat Hukuku alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.

Halen Türkiye Sakatlar Derneği Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İngilizce bilmektedir.

AVCILAR NÜFUSU KAÇTIR?
Avcılar nüfusu 2018 yılına göre 435.625 olarak açıklandı. 

AVCILAR HAKKINDA
1992 yılından bu yana ilçe statüsünde bulunan Avcılar, Küçükçekmece gölü, Küçükçekmece ve Marmara denizi ile komşu. TEM otoyolu ile E-5 (D-100) karayolu ilçe sınırlarından geçtiği için oldukça yoğun bir bölge olduğu söylenebilir. Böylece şehrin her yerinden ilçeye ulaşım imkânı da rahat. 

Avcılar sahil parkı, merkezde bulunan Marmara Caddesi, 2000 yılında Ambarlı Mahallesi’nde açılan Atatürk Evi Müzesi, Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneği’nin başkanı olan, koleksiyoncu Haluk Perk’in müzesi, Paşaeli Piknik Alanı, ilçede gezip görebileceğiniz yerler

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