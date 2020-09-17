Avaşin'de 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.