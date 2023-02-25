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25 Şubat 2023 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 15:15:00

ATO'dan deprem bölgesine yapılacak kalıcı konutlar için "Ay Yıldızlı" bağış çağrısı

Kaynak: AA

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, kuruluşunun 100'üncü yılında deprem bölgesine "100+" kalıcı konut kazandırmak üzere ATO'nun, adını Türk Bayrağı'nın ay-yıldızından alan "Ayın Yıldızıyım Ya Sen" temalı bağış çağrısı başlattığını bildirdi.

ATO'nun 29. Dönem Müşterek Meclis Toplantısı, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'in başkanlığında, ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı aynı zamanda ATO Meclis Üyesi Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ATO Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan Baran, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile gerçekleştirdikleri protokol çerçevesinde Oda'nın ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılında deprem bölgesine "100+" kalıcı konut kazandırmak üzere başlattıkları "Ayın Yıldızıyım Ya Sen" temalı bağış çağrısı hakkında bilgi verdi.

ATO'nun, 100'üncü yılında, kaynaklarını ve enerjisini, üyelerinin, iş dünyasının ve vatandaşların destekleriyle birleştirerek, depremzede vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere kullanacağına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Depremin yıkıma yol açtığı 11 ilimiz gayri safi yurt içi hasılamızın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor, 20 milyar doları bulan ihracatıyla da ekonomimize katkı sağlıyordu. Bölgenin milli hassasiyet gerektiren demografik yapısını korumak ve ekonomisinin bozulmasına izin vermemek için bu illerimizde öncelikli olarak hayatın normalleşmesini sağlamak durumundayız. ATO olarak bu konuda sorumluluk üstleniyoruz."

Baran, bağış çağrısına yapılan katkıların açıklama bölümüne "AFAD'a Devredilmek Üzere Prefabrik Konteyner ve Kalıcı Konutlar İçin Bağış" ifadesinin yazılması durumunda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabileceğine işaret etti.

Kampanya ATO Meclis ve Komite üyeleri tarafından da destek gördü. Üyeler, kürsüde yaptıkları konuşmalarla sadece kendileri adına değil seçilip geldikleri komite üyelerinin adına da bağış çağrısına destek vereceklerini ifade etti.

ATO'nun "Ayın Yıldızıyım Ya Sen" temasıyla başlattığı çağrıya katılmak isteyenler, ATO'nun www.atonet.org.tr web sitesinden, ATONET mobil uygulamasından veya 0 (312) 201 83 86-87 numaraları telefon hatlarından bilgi alarak çağrıya katkı sağlayabilecek.

Etiketler : ato deprem bölgesi konut bağış

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