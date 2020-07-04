ATMACA'dan hedefe nokta atışı isabet!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN tarafından geliştirilen milli deniz seyir füzesi ATMACA'nın envantere girmeye hazırlandığını açıkladı.

Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.” ifadelerine yer verdi.

Atmacamız bu sefer uzun uçtu ������



200+ km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren #ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.@roketsan#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/BLp4urqAdz — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 4, 2020

ATMACA Füzesi Özellikleri

Çapı: 350mm

Kanat Açıklığı:~1.4m

Uzunluğu:~6m

Ağırlığı:~800 kg

Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı

Motor Tipi: TR40

Menzil:200+ km Sınıfı

Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL

Arayıcı Başlığı: ?Bant Aktif RF

Sürati: Mach 0.8/0.85?

Üretici Firma: Roketsan, Türkiye