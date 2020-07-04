ATMACA'dan hedefe nokta atışı isabet!

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04 Temmuz 2020 Cumartesi 13:14:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 13:25:00

ATMACA'dan müthiş başarı: 220 km mesafedeki hedefe nokta atışı

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ROKETSAN tarafından geliştirilen milli deniz seyir füzesi ATMACA 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurdu. O anların görüntüsünü Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN tarafından geliştirilen milli deniz seyir füzesi ATMACA'nın envantere girmeye hazırlandığını açıkladı.

Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.” ifadelerine yer verdi.

ATMACA Füzesi Özellikleri

Çapı: 350mm

Kanat Açıklığı:~1.4m

Uzunluğu:~6m

Ağırlığı:~800 kg

Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı

Motor Tipi: TR40

Menzil:200+ km Sınıfı

Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL

Arayıcı Başlığı: ?Bant Aktif RF

Sürati: Mach 0.8/0.85?

Üretici Firma: Roketsan, Türkiye

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