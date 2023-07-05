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05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:52:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:52:00

Atina'da "Türkiye-Mısır" paniği!

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Türkiye ve Mısır arasında 13 yıl sonra büyükelçilerin atanması Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı. Birçok Yunan gazetesi gelişmeyi manşetten duyurarak rahatsızlıklarını gözler önüne serdi. Yunan Ethnos gazetesi, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nın yakın zaman içinde Ankara'ya gitmeyi planladığı yazdı.

Türkiye ve Mısır, diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Türkiye ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdiği belirtildi.

Türkiye ve Mısır arasındaki bu diplomatik gelişme Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı.

Ethnos gazetesi gelişmeyi "Türkiye ve Mısır büyükelçi atadı - İlişkilerin yeniden kurulması yolunda önemli adım" başlığı ile duyurdu. Haberde" Türkiye ve Mısır, Mısır'daki 2013 askeri darbesinden bu yana donmuş olan diplomatik ilişkilerin restorasyonu kapsamında 13 yıl sonra ilk kez büyükelçi atama konusunda anlaştılar ." denildi.

Haberde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yakın zaman içinde Ankara'ya gitmeyi planladığı ifade edilirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Mısır'a 3 ay içinde bir ziyarette bulunacağı kaydedildi.

CNN Yunanistan 'Türkiye ve Mısır büyükelçi atayarak ilişkilerini bir üst seviyeye çıkardı' derken, Kathimerini 'Türkiye ve Mısır daha yakın' başlığını seçti. Ankara ve Kahire yönetimlerinin on yıl sonra ilk kez büyükelçi atadığını hatırlatan Kathimerini, 'yeni dönem' yorumu yaptı.

Gazete ayrıca diplomatik girişimlerde Fidan ve Kalın'ın rolü olduğunu yazdı. Haberde, "Mısır'la yakınlaşma çabalarında dönemin MİT Başkanı olan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır'dan şimdiki MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın önemli rol oynadığı söyleniyor." ifadeleri yer aldı.

Ta Nea gazetesi 'Yeni büyükelçiler-Türkiye ve Mısır ilişkilerini normalleştiriyor' başlığını attı, Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden biri olan in.gr'deki haberin başlığı ise 'Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler yoluna giriyor-Kahire ve Ankara'ya büyükelçiler atandı' şeklindeydi.

MISIR MEDYASI

Mısır gazetesi El Ahram, Erdoğan ve Sisi'nin tokalaştığı fotoğrafı ilk sayfasından kullanıp 'Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkilerini büyükelçi seviyesine yükseltti' başlığını tercih etti. Aynı yayın organındaki bir başka haber ise 'İlişkiler yeniden başlıyor' başlığıyla okurlara sunuldu.

Youm7 gazetesi 'Mısır ve Türkiye diplomatik ilişkilerini büyükelçi seviyesine çıkarıyor' dedi, Ankara Büyükelçisi adayı Amr El Hamami'nin portresini yayımladı. Youm 7, Kahire yönetimini Ankara'da temsil edecek Hamami'nin büyük bir diplomatik tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN

El Şuruk gazetesi, Suudi Arabistan'dan gelen tepkiyi okurlarına aktardı. Haberin başlığı, 'Suudi Arabistan: Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin yükselmesi bölgeye olumlu şekilde yansıyacak' oldu.

Etiketler : Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri Suudi Arabistan Mısır Yunanistan
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