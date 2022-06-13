Yunanistan PKK gibi hendek kazmaya başladı

Yunanistan'dan PKK taktiği... Türkiye korkusu bunu da yaptırdı
Kaynak: AA
Türkiye'ye karşı provokasyonlarını sürdüren Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın, Meriç'teki kara sınırına tank geçişini engelleme amaçlı hendek kazma çalışmalarına hız verdiği bildirildi.
ATİNA (AA) - Yunanistan'ın, Meriç'teki kara sınırına tank geçişini engelleme amaçlı hendek kazma çalışmalarına hız verdiği bildirildi.
"Evros-news" isimli yerel haber portalında hendeğe ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Yunanistan'ın, Türkiye ile kara sınırında hendek kazma planının 2010 yılına dayandığı ileri sürülen haberde, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğin ardından söz konusu hendek çalışmalarının hızlandığı aktarıldı.
Söz konusu internet sitesinin tüm Yunan basınına yansıyan yorumunda, kazımı birkaç ay içerisinde tamamlanması beklenen hendeğin, Türkiye'den gelebilecek olası bir tank saldırısına karşı Yunanistan'ın savunması için önemli olduğu iddia edildi.
Yunan Silahlı Kuvvetleri çalışanları tarafından kazımı devam eden hendeğin, 135 kilometre uzunluk, 32 metre genişlik ve 7 metre derinliğinde olması öngörülüyor.
YUNANİSTAN, TÜRKİYE SINIRINDAKİ ÇİTİ UZATIYOR
Yunanistan geçtiğimiz günlerde, Türkiye-Yunanistan arasındaki Meriç Sınırı'nda (Evros) bulunan 35 kilometrelik çelik beton çiti, 80 km daha uzatacaklarını açıklamıştı.
Yunanistan Göç Bakanı Notis Miterakis, Türkiye-Yunanistan sınırındaki 35 kmlik çelik beton çiti, 80 km daha uzatılacağını açıkladı. Böylelikle, yürüyerek geçilebilecek bölgelerin güvenliğinin sağlanacağı belirtti.
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