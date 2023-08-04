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04 Ağustos 2023 Cuma 13:08:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 13:08:00

Atık suların yeniden kullanım oranında yıl sonu hedefine şimdiden ulaşıldı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 5,2'ye ulaştığını, yıl sonu hedefinin üzerine çıkıldığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, küresel iklim değişikliğinin en çok etkilediği doğal kaynakların başında gelen su kaynaklarının korunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bakanlık, kuraklık nedeniyle yakın gelecekte Türkiye'de su krizi olasılığının düşürülmesi amacıyla atık suların arıtılarak, çeşitli alanlarda yeniden kullanıma kazandırılmasını sağlıyor.

Bakan Özhaseki, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini azaltmak sorumluluğuyla, atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin, 2023 yılı sonu için belirlediğimiz yüzde 5'e çıkarma hedefimizi yıl bitmeden tamamladık. Haziran ayı itibarıyla atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,2'ye çıkardık." ifadesini kullandı.

Etiketler : mehmet özhaseki atık su su kaynakları
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