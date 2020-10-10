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10 Ekim 2020 Cumartesi 11:22:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 11:29:00

Ateşkes kararına Türkiye'den ilk yorum: Azerbaycan'ın kararlarını destekleriz

Kaynak: AA

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Azerbaycan ile haydut devlet Ermenistan'ın Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası alınan ateşkes kararına Türkiye'den de açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada 'Kardeş Azerbaycan'ın kabul ettiği tüm kararları destekleriz' dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonla görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov Moskova'daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.

Türkiye'den 'ateşkes' açıklaması: Azerbaycan son kez Ermenistan'a fırsat verdi

Dışişleri Bakanlığı: 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışmalarda Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir. Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir.

Dışişleri Bakanlığı: 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışmalarda Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir. Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir.

İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.

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