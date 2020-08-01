  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Atatürkçü dedikleri derneği Atatürk kapatmış
Almanya'da enflasyon 4 yıl sonra sıfırın altına düştü
Gece kontrol altına alınan Manisa'daki orman yangını yeniden başladı
Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 156 bin 772'ye yükseldi
Sevgilisini canice öldüren sanığın 'iyi hal' indirimi kaldırıldı
Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 32 bini aştı
Muğla'da 67 sığınmacı yakalandı
Sağlıklı beslenmede nelere dikkat edilmeli? İlknur Özkuş açıkladı
Elife nine açıkladı... 106 yıllık yaşamın sırrı doğal beslenme
Sabiha Gökçen'den de Rusya uçuşları yeniden başladı
İran açıkladı: Teröristbaşı Cemşid Şarmehd'i yakaladık
Bir günlük bebeğini öldürüp çöpe atan cani için ağırlaştırılmış müebbet istemi
100 yaşındaki Rukkiye Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'ya karşılıklı seferler başladı
Tatilciler Aydın Söke'de 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu
İzmir'de orman yangını çıktı
"Şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için belediyelerimizle çalışıyoruz"
Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı
Çin'den yola çıkan 1056 dev tren Kocaeli'ye ulaştı
Bakan Dönmez duyurdu! 1 Ağustos itibariyle devrede
Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermiyor
01 Ağustos 2020 Cumartesi 18:13:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 18:13:00

Atatürkçü dedikleri derneği Atatürk kapatmış

ABONE OL

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'deki farklı dine mensup vatandaşların dini ve kültürel haklarının iyileştirilmesini konu edinen video, Cumhuriyet ve Gazete Duvar tarafından 'Yunan propagandası yaparcasına' yalanlandı. İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu'na dayandırılan haberler, büyük tepkilere neden oldu. Federasyonun ayrıca, Atatürk tarafından kapatılan Dersaadet Rum Cemiyeti'nin devamı niteliğinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki farklı dine mensup vatandaşların dini ve kültürel haklarının iyileştirilmesini konu edinen bir video hazırladı.

Yunanistan'daki o ithamlara Türkiye'deki Rumlar yanıt verdiYunanistan'daki o ithamlara Türkiye'deki Rumlar yanıt verdi

YUNAN İDDİALARINI MANŞETE TAŞIDILAR

Cumhuriyet Gazetesi ve Duvar adlı haber sitesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un; "Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan başkanlığında, eşitlik ilkesini geliştirmek ve milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için benzeri görülmemiş adımlar attı. Bu bölüm Rum Ortodoks Topluluğu'na odaklanıyor" notuyla paylaştığı videoya tepki gösteren Yunanistan merkezli bir kuruluşun Yunan tezlerini içeren iddialarını gerçekmiş gibi manşetlerine taşıdı.

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu adlı kuruluşun adeta Yunan propaganda metni olan açıklamasını manşetlerine taşıyan bu gazeteler sosyal medyada, "Yunanistan'ın nüfuz ajanlarının sesi mi oldunuz" tepkileriyle karşılaştı.

Söz konusu kuruluşun açıklamasında övgüyle bahsettiği, Dersaadet Rum Cemiyeti'nin bizzat Atatürk tarafından kapatıldığı ise yine sosyal medyada birçok araştırmacı yazar tarafından dile getirildi.

ATATÜRK'ÜN KAPATTIĞI CEMİYETİN DEVAMI…

Agos Gazetesi'nin haberine göre, Atatürk tarafından kapatılan Dersaadet Rum Cemiyeti'nin çalışmalarından övgüyle söz eden ve bir nevi bu cemiyetin devamı niteliğinde olduğunu açıkça itiraf eden Federasyonun açıklamalarının Atatürkçü olduğunu iddia eden Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Gazete Duvar'da yayınlanması tepkilere neden oldu.

DERSAADET RUM CEMİYETİ VENİZELOS'U KAHRAMAN İLAN ETMİŞTİ

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın aktardığına göre; Dersaadet Rum Cemiyeti, dönemin Yunanistan Başbakanı Venizelos'un Rumların 500 yıldır beklediği kurtarıcı ve kahraman olduğunu beyan etmiş ve 1919'da Venizelos'u Cemiyet'in onursal başkanı ilan etmişti. Venizelos, İngilizlerin desteğiyle 1920'de Türkiye'ye karşı savaşmıştı.

ERSOY DEDE'DEN TEPKİ

Gazeteci Yazar Ersoy Dede, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Yunan tezleriyle haber yapmanız için Alman vakıfları ne ödüyor? @gazeteduvar @cumhuriyetgzt Biraz bu topraklara ait olun. Bir parça (zor ya) milli olmayı deneyin.." diyerek söz konusu medyanın Alman Vakıfları ile olan ilişkisine dikkat çekti.

ZOR SORU

Cumhuriyet Gazetesi ile Gazete Duvar'dan konuyla ilgili herhangi bir cevap gelmezken Alman Vakıfları tarafından desteklenen medya kuruluşları sosyal medyanın da gündemine taşındı. Uluslararası Hukuk uzmanı Doç. Dr. Selman Öğüt de "Besleme medyanın Yunan tezlerini dile getirmek için Alman vakıflarından para aldıkları doğru mu? @gazeteduvar @cumhuriyetgzt" sorusuyla tartışmalara katıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER