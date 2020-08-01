Atatürkçü dedikleri derneği Atatürk kapatmış

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki farklı dine mensup vatandaşların dini ve kültürel haklarının iyileştirilmesini konu edinen bir video hazırladı.



Yunanistan'daki o ithamlara Türkiye'deki Rumlar yanıt verdiYunanistan'daki o ithamlara Türkiye'deki Rumlar yanıt verdi

YUNAN İDDİALARINI MANŞETE TAŞIDILAR

Cumhuriyet Gazetesi ve Duvar adlı haber sitesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un; "Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan başkanlığında, eşitlik ilkesini geliştirmek ve milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için benzeri görülmemiş adımlar attı. Bu bölüm Rum Ortodoks Topluluğu'na odaklanıyor" notuyla paylaştığı videoya tepki gösteren Yunanistan merkezli bir kuruluşun Yunan tezlerini içeren iddialarını gerçekmiş gibi manşetlerine taşıdı.

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu adlı kuruluşun adeta Yunan propaganda metni olan açıklamasını manşetlerine taşıyan bu gazeteler sosyal medyada, "Yunanistan'ın nüfuz ajanlarının sesi mi oldunuz" tepkileriyle karşılaştı.

Söz konusu kuruluşun açıklamasında övgüyle bahsettiği, Dersaadet Rum Cemiyeti'nin bizzat Atatürk tarafından kapatıldığı ise yine sosyal medyada birçok araştırmacı yazar tarafından dile getirildi.

ATATÜRK'ÜN KAPATTIĞI CEMİYETİN DEVAMI…

Agos Gazetesi'nin haberine göre, Atatürk tarafından kapatılan Dersaadet Rum Cemiyeti'nin çalışmalarından övgüyle söz eden ve bir nevi bu cemiyetin devamı niteliğinde olduğunu açıkça itiraf eden Federasyonun açıklamalarının Atatürkçü olduğunu iddia eden Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Gazete Duvar'da yayınlanması tepkilere neden oldu.

DERSAADET RUM CEMİYETİ VENİZELOS'U KAHRAMAN İLAN ETMİŞTİ

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın aktardığına göre; Dersaadet Rum Cemiyeti, dönemin Yunanistan Başbakanı Venizelos'un Rumların 500 yıldır beklediği kurtarıcı ve kahraman olduğunu beyan etmiş ve 1919'da Venizelos'u Cemiyet'in onursal başkanı ilan etmişti. Venizelos, İngilizlerin desteğiyle 1920'de Türkiye'ye karşı savaşmıştı.

ERSOY DEDE'DEN TEPKİ

Gazeteci Yazar Ersoy Dede, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Yunan tezleriyle haber yapmanız için Alman vakıfları ne ödüyor? @gazeteduvar @cumhuriyetgzt Biraz bu topraklara ait olun. Bir parça (zor ya) milli olmayı deneyin.." diyerek söz konusu medyanın Alman Vakıfları ile olan ilişkisine dikkat çekti.

ZOR SORU

Cumhuriyet Gazetesi ile Gazete Duvar'dan konuyla ilgili herhangi bir cevap gelmezken Alman Vakıfları tarafından desteklenen medya kuruluşları sosyal medyanın da gündemine taşındı. Uluslararası Hukuk uzmanı Doç. Dr. Selman Öğüt de "Besleme medyanın Yunan tezlerini dile getirmek için Alman vakıflarından para aldıkları doğru mu? @gazeteduvar @cumhuriyetgzt" sorusuyla tartışmalara katıldı.