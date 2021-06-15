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15 Haziran 2021 Salı 10:53:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 10:53:00

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sona doğru: Panolar kaldırıldı, ön cephesi ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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Taksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin yapımı devam ediyor. Çalışmalar hızla sürerken, AKM'nin Taksim'e bakan bölümündeki demir panolar ve bez afiş kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan tarafı ön plana çıktı. Binadaki çalışmalar ve panoların sökümü havadan da görüntülendi.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Yeni AKM'nin 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

Etiketler : TAKSİM akm Atatürk Kültür Merkezi
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