Başkan Erdoğan'dan milletin bahçesinde tarihi konuşma!

Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında tarihi konuşma!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Muhalefetin "ABD'ye kaçacak" söylemlerine yanıt veren Başkan Erdoğan, 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, "Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya! Biz vesayet güçlerinin nobranlığından kaçmamışız, terör örgütlerinin, ağababalarının ateş topu gibi üzerimize gelen saldırılarından kaçmamışız, biz 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının, helikopterlerin, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız. Biz gözümüzü burada açtık, Allah'ın izniyle son nefesimize kadar buradayız." dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Aziz milletim Konstantiniyye muhakkak fetholunacaktır, onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun ordusu, askeri ne güzel askerdir buyuran sevgililer sevgilisi peygamber efendimizin İstanbul'un fethiyle, 569. yıldönümünü kutladığımız bugünde aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor.

Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler İstanbul'un inşallah 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Aziz milletim, sayın MHP Genel Başkanı, BBP Genel Başkanı, sevgili İstanbullular, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki kıymetli gençler. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

'2053 VİZYONUMUZA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK'

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Rabbime beni böyle şanlı milletin ferdi olarak dünyaya getirdiği için hamdediyorum. Bu fetih nesline hizmet etme şerefi bahşettiği için hamdediyorum, bizleri bugün burada şu güzel iklimde buluşturduğu için hamdediyorum.

Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü. Cumhur İttifakı olarak biraradayız. Bu yıldönümünü temsilen 569 yeniçerimiz burada. Bu demektir ki, fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık.

'FETİHLER ÇAĞLAR ÜSTÜ OLUR'

2053 vizyonumuzu temsilen 600 evladımız da burada. Bu sembollerin her biri geleceğe tutulmuş birer ışıktır. Evlatlarımız yarın kendi sorumluluk alanındaki başarıyla milletimizin iftihar vesilelerine d önüşeceklerdir. Burada vizyon olarak konuştuklarımız, yarın ülkemizin hakikatleri olarak önümüze çıkacaktır.

Fetihler çağlar üstü olur. Çağlar böyle açılır, böyle kapanır. Geceler vardır uykuyla geçer, sarhoş kusmuklarıyla lekelenir, geceler vardır, ihtiraslar çağıldar, yuvalar yıkılır, geceler vardır dirilişe gebedir, fecrolur şehri İstanbul fetholunur. Bir çağ kapanır, bir çağ açılır.

Çağ açıp çağ kapatan ecdada rahmet olsun. Çağ kapatıp çağ açacak evlatlarımızın gazaları şimdiden mubarek olsun. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençlerimizin gayretleri kutlu olsun."

İstanbul'un fethi büyük emeklein, ustaca hazırlıkları, emsalsiz fedakarlıkların, sarsılmaz azmin, kararlılığın neticesinde gerçekleşmiştir. Esasen bizim tarihimide kolay kazanılmış hiçbir zafer yoktur. İstanbul'un fethi Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazılmış mührüdür.

Fethin 569. yılı mübarek olsun. Fetihlerin anası bu fethin daha nice yılları, asırları şimdiden mubarek olsun. Fatih'ten Allah razı olsun. Fatih'in asırlardır izini takip eden torunlarından Allah razı olsun. Bugün de Fatih'in izinden gitmek için kendini yetiştiren evlatlarımızdan Allah razı olsun.

"FATİH SULTAN MEHMET, BİZANS ENTRİKALARINI DA TARİHE GÖMDÜ'

Osmanlı fetih hazırlıklarına Orhan Gazi'den itibaren başlamıştır. Devrin haritalarına bakıldığında Bizans'ın Anadolu topraklarının ortasında düğün gününü bekleyen bir gelin gibi görülür. İstanbul'u fethederek müslümanların 7 asırlı hayalini gerçeğe dönüştüren Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda Bizans ve entrikalarını da tarihe gömmüştür.

İnşallah 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek 2053 vizyonumuzu adım adım inşa ederek çağımızın Bizanslarını ve entrikalarını tarihin tozlu raflarına kaldırmaya hazır mıyız? Gazanız mubarek olsun. Savaşın, zulmün, haksızlığın, adaletsizliğin, ahlaksızlığın çukurunda çırpınan insanla üstadın dizeleriyle 'durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak, durun, durun bir dünya iniyor tepemizden, çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden.

Dünyanın kubbesinden gelen çatırdılar salgın hastalık, tabii afet, kıtlık, oluk oluk akan kan olarak karşımıza çıkarken biz ne diyoruz, 'durun kalabalıklar' diyoruz. Rusya Ukrayna'da durum bu mu? Bütün bu felaketler karşısında Türkiye ne yapıyor? Bu yanlış gidişe durun demenin gayreti içerisinde. Suriye, Irak, Libya'da durun diyoruz. Akdeniz'de, Ege'de durun diyoruz. Ukrayna'da, Kırım'da durun diyoruz. Bosna'da, Balkanlar'da, Karabağ, Kafkaslar, Filistin, Türkistan, Arakam'da durun duruyoruz. Bunların ülkemizdeki aparatlara da durun diyoruz.

Ey ülke ve millet düşmanlarının senaryolarının figüranlığına soyunanlar, ey kendi medeniyetine, tarihine, kültürüne, değerlerine husumet besleyenler, hepinize sesleniyor ve diyorum ki, ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın.

Hiçbir siyasi çıkar hevesi, etnik veya mezhebi bağnazlık hissi, maddi beklenti hırsı bu mubarek ülkenin geleceğini tehlikeye atmaya değmez. Gelin hayırda yarışalım, eser ve hizmette yarışalım. Sorunların, sıkıntıların çözümünde yarışalım. Vizyonda yarışalım.

'AKŞAM YALAN SABAH YALAN, BUNLARLA BİR YERE VARAMAZSINIZ'

Biz hepsine varız. Cumhur İttifakı olarak biz hepsine varız. Tavizsiz varız. Ama bu yarışı asla kör düşmanlığa, yıkıcı siyasete, iftira ve yalan rüzgarına çevirmeyiz. Akşam yalan, sabah yalan bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine! Senin geçmişinde olanlar gibi hani diyorlardı ya rahmetli Menderes ve arkadaşları için, uçaklar dolusu altın kaçırdılar, elmas kaçırdılar. Aynen şimdi ifadeler değişiyor mu? Aynısını bay Kemal kullanıyor.

'BAY KEMAL BU YALANLAR TUTMAYACAK'

Bay Kemal bu yalanlar tutmayacak. İşte 150 bin lira ve 100 bin lira bir yargıdan aldık. Toplam 250 bin lira. Şimdi bunları Bay Kemal'in iftira attığı vakıflara gönderdik. Hiç olmazsa bir hayrı olsun. Türkiye küresel güvenlik ve ekonomik dalgalanmalar içinde kendine yol açmaya çalışırken bunu sabote edecek işler yapmayın. Operasyonlar gerçekleştirirken buna zarar verecek davranışlar sergilemeyin. 'Gidin Eset'le görüşün' diyor. Sen görüşüyorsun, yeter zaten.

Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz, teröristleri yere gömüyoruz. Buralarda teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Türkiye yeni kalkınma hamlesi başlatırken kurnazlığına sergileme kolaycılığına kaçmayın. Egemenlik haklarına yönelik tacizlere karşı tarihi haysiyet mücadelesi yürütürken mandacı zihniyeti hortlatacak atraksiyonlara yönelmeyin.

Bu konuların Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla, partisiyle, ittifakıyla ilgisi yoktur. Bunların hepsi Türk milletinin meselesidir. Asırlık kayıplarımızı telafi etmek, ortak hedeflerimize ulaşma meselesidir. Kendi ülkesi, milleti, devletinin derdiyle dertlenmeyen bu ülkenin siyasetçisi de aydını da sanatçısı da iş insanı da olamaz."

Gelin ülkemizi cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adadığımız 2023 hedeflerine beraberce ulaştıralım. Gelin ülkemizi fethin 600. yılına adadığımız 2053 vizyonuyla mutlaka buluşturalım. Ülkemizi Malazgirt'in bininci yılına adadığımız 2071 hayallerine kavuşturalım. Bu uğurda gerekirse her platformda yedi düvelle kavga edelim.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

İşte bizim her buluşmada ahdimiz bu. Milli meselelerin hedeflerin, mücadelelerin siyaset üstü ele alınması gibi hep birlikte geleceğimiz için doğru olanı yapalım. Yalanla, iftira ile bu iş olmaz. Bay Kemal siz ne yaparsanız yapın bizim görevimiz hepsine karşı çıkmak demekle de bu iş olmaz. İnsan biraz utanır. Kaçacak türü akıl ve ahkak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz.

'BİZ GÖZÜMÜZÜ BURADA AÇTIK, ALLAH'IN İZNİYLE SON NEFESİMİZE KADAR BURADAYIZ'

İşte Erdoğan burada. Ataköy'de ölümüne burada. 15 Temmuz gecesi ben milletimi nereye çağırdım? Atatürk Havalimanına. Milletim oraya geldi. Bay Kemal FETÖ'cülerle beraber tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Orada kahvesini yudumladı. Biz oradan mesajımızı verdik. Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya! Biz vesayet güçlerinin nobranlığından kaçmamışız, terör örgütlerinin, ağababalarının ateş topu gibi üzerimize gelen saldırılarından kaçmamışız, biz 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının, helikopterlerin, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız. Biz gözümüzü burada açtık, Allah'ın izniyle son nefesimize kadar buradayız.

'TÜRKİYE'NİN DAVASI HAK DAVADIR'

Bugüne kadar kaçacak diyenlerin hepsi de zoru gördükçe kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Kimi terör örgütlerine sığınarak, kimi yabancı istihbarat örgütlerin kucağında kaçtık. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda'da olanlar var. Bunlar oralarda onlarla sohbet ediyorlar. Kimi kılık değiştirip kamyon kasasıda, bot üstünde kaçtı. Kimi darbecilerin açtığı yoldan belediye başkanının evine kaçtı. Hepsinin de ihaneti önünde sonunda ortaya çıktı. Allah ömür verirse kimin son nefesine kadar bu millete hizmet kimin kaçıp gavurun kılıcını çalacağını hep birlikte göreceğiz.

Türkiye kartallar gibi yalnız uçmak zorunda kalsa da leş kargalarının güdümüne girmeyecek, ellerine kalmayacaktır. Türkiye'nin davası hak davadır. Tek başına da kalsa bu hak yolda yürümeyi sürdürecektir. Milletimiz tek başına da kalsa bu kutlu mücadeleyi sürdürecektir.

Biz muhakkak olan zafere olan inancımıza büyük ve güçlü Türkiye davasında yürümeye devam edeceğiz. Onca eseri görmeyenlerin New York'ta BM binasının karşısında yükseleni görmeyenlerin, Diyanet Vakfı'nın üstlendiği vazifeyi görmeyenlerin, 21 katlı yurt binasının gerisindeki gayeyi görmeyenlerin özellikle görmelerini beklemiyoruz.

'TÜRKİYE DÜŞMANLARININ OYUNLARINI BOZUYORUZ'

Bu yurt binasının yapılmasından FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobileri, sivil toplum kuruluşu görünümlü istihbarat aygıtları ve bir de CHP ve Bay Kemal rahatsız. Bu yurt hizmete girdiğinde ABD'ye giden gençlerimizi düşmanlar ağına düşüremeyeceklerdir. Anneler ve babalar evlatlarını huzuru kalple oraya eğitime gönderecekler.

Bunların derdi oraya harcanan para değildir. Bu Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozuyoruz. Kahırlarından ölse de bu oyunları da bozacağız. Bu eserleri tamamlayıp milletimizin hizmetine vereceğiz.

Bu yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Hayatları boyunca ülkeye ve millete kazandırdıkları tek eserleri olmayan, hep olduğu gibi boyunlarını büküp yutkunarak orada verilen hizmetleri seyredeceklerdir. Efendilerinden yedikleri zılgıt yanlarına kar kalacak. Gezi olayları sırasında İstanbul sokaklarını zulüm 1453'de başladı yazıları bu zihniyet kirletti. Burada tek meselenin İstanbul olmadığını bilmemiz lazım."