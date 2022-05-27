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27 Mayıs 2022 Cuma 12:59:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 12:59:00

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni Ve Fetih Kutlamaları Daveti

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Bakan Kurum, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Fidan Dikim Töreni'ne tüm vatandaşları davet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne, İstanbul'un fetih tarihini temsilen 145 bin 300 ağaç dikileceğini, şehrin merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşeceğini belirterek, tüm vatandaşları bu coşkuya ortak olmaya davet etti. Bakan Kurum, "Fethi kuşanmış şanlı ecdadımızın yadigârı İstanbul'umuza, benzersiz bir eser kazandırıyoruz. 29 Mayıs'ta, büyük fethin 569. yıl dönümünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı'na yapacağımız, dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan fidan dikim törenine tüm vatandaşları davet etti.

"Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesinin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz"

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Fidan Dikim Töreni ve İstanbul'un Fethi Kutlamaları dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Fethi kuşanmış şanlı ecdadımızın yadigârı İstanbul'umuza benzersiz bir eser kazandırıyoruz. 29 Mayıs'ta, büyük fethin 569. yıl dönümünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı'na yapacağımız, dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

"Tüm vatandaşlarımızı, Fetih Kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Törenimize davet ediyorum"

29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, yüz binlerin fetih ruhuyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde buluşacağını vurgulayan, tüm vatandaşları Fetih Kutlamalarına ve Fidan Dikim Töreni'ne davet eden Kurum, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, hayatımıza anlam katan minik yavrularımız, annelerimiz, babalarımız; cennet vatanımızdan bir parça olan bu mekân sizin! 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, yüz binler fetih ruhuyla Atatürk Havalimanı'nda, yüz binler Millet Bahçesi'nde buluşacak. Ben tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı; muhteşem bir atmosferde, şölen havasında gerçekleştirilecek olan Fetih Kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Törenimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Millet Bahçesi'ne tam 145 bin 300 ağaç dikilecek. İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek"

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak çalışmalara değinen ve Millet Bahçesi'nin Türkiye'nin gurur tablosu olacağını söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Millet Bahçemiz tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak. Milyonların bir arada piknik yapacağı, spor yapacağı, yürüyüş yapacağı, bisiklet kullanacağı, kitap okuyacağı, dinleneceği, nefes alacağı bu eser ülkemizin gurur tablosu olacak. Buraya tam 145 bin 300 ağaç dikilecek. İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her şeyi bulabileceği bir mekân olacak. İstanbullular evlerinden uzaklaşmadan, şehir dışında dinlenecek, alan bulma telaşına düşmeden doğayla buluşacak. Burada bilim merkezimizde gençlerimiz deneyler yapacak, robotik çalışacak, yazılım üretecekler. Müzelerimiz olacak, sanatseverler buralarda eserlerini sergileyecek. İstanbul'un kalbi, Türkiye'nin kalbi burada, millet bahçemizde atacak. Öyleyse haydi İstanbul! Fethin coşkusunu birlikte yaşamaya! Haydi Türkiye! Cumhurbaşkanımızla beraber, fidanlarımızı toprakla buluşturmaya!"

Etiketler : Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi i ilk atabı 2023 Mayıs ayında açılacak
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