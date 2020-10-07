Anne ve çocukları alevlerden böyle kurtardılar!

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07 Ekim 2020 Çarşamba 11:14:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 11:18:00

Ataşehir'de can pazarı: anne ve çocuklarını böyle kurtardılar

Kaynak: DHA

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Ataşehir'de çıkan yangında anne ve 2 çocuğunun mahalle sakinleri tarafından kurtarılması kameraya yansıdı

Yangın, 2 gün önce Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada çıktı. İkinci katta çıkan yangın sırasında evde bulunan Rukiye Yılmaz ve 2 ve 5 yaşındaki iki çocuğu dairede mahsur kaldı. Evden çıkan alev ve dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. O andan itibaren mahalleli de seferber oldu.

KURTARILMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangın sırasında evde mahsur kalan anne ve iki çocuğunun mahalle sakinleri tarafından kurtarılma anları cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde mahalle sakinlerinin bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine çıkarak, bir kısmı ise merdivenle pencereye uzanıp demir parmaklıkları söküp içeriden bir çocuğu çıkardıkları görülüyor. O anda diğer mahalle sakinleri de alkışladığı duyuluyor. Mahalle sakinleri tarafından kurtarılan anne ve çocukları özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken daire kullanılmaz hale geldi.

"ÇOK YOĞUN BİR DUMAN VARDI, TAM BİR FELAKETTİ"

Yangın çıkan dairenin sahibinin kardeşi Selami Yılmaz, "O gün burada bir can pazarı yaşandı. Çok yoğun bir duman vardı, tam bir felaketti. Allah bütün mahalle sakinlerimizden razı olsun. Yangın küçük odada çıktı, kapının tam girişinde. Orada yoğun bir duman oluştuğundan dolayı yengem ve çocukları bu tarafa doğru koşmuşlar. Çocuklara kendini siper etmiş, korumuş çocukları. Burayı esneterek ilk önce çocukları çıkarttılar dışarı. Daha sonra kendisini aldılar" dedi.

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