Ataşehir'de bir binada yangın

Ataşehir'de bir binada yangın

Ataşehir'de bir binada yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi'nde inşaat halindeki blokların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk olarak inşaat işçileri müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine itafaiyeden yardım istendi.

Olay yerine çok sayıda itafiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın göğe yükseldiği yangın, İstanbul'un birçok ilçesinden görülüyor.

İtfaiye ekiplerinin yanan inşaat malzemeleri söndürme çalışması sürüyor.