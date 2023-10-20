Ataşehir'de bir binada yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ataşehir'de bir binada yangın
Son Dakika Haberleri.. Ataşehir'de bir binada yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi'nde inşaat halindeki blokların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk olarak inşaat işçileri müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine itafaiyeden yardım istendi.
Olay yerine çok sayıda itafiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın göğe yükseldiği yangın, İstanbul'un birçok ilçesinden görülüyor.
İtfaiye ekiplerinin yanan inşaat malzemeleri söndürme çalışması sürüyor.
- Filistin-İsrail meselesini çözebilmek: Türkiye rol oynayabilir mi?
- Kentsel dönüşüm düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
- Gaziantep Şanlıurfa otobanında feci kaza: Ölü ve yaralılar var
- Bayraktar TB3'ten gökyüzüne ilk adım: 'Anadolu' için havalandı
- Ataşehir'de bir binada yangın
- Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi