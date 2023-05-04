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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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04 Mayıs 2023 Perşembe 03:08:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 03:08:00

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ndeki açık bulunan kadrolara ilişkin atama kararları 4 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ndeki açık bulunan kadrolara ilişkin atama kararları yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliklere yeterlilik sınavında başarı gösteren 15 kişi atandı.

Etiketler : resmi gazete atama cumhurbaşkanlığı
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