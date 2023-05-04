Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ndeki açık bulunan kadrolara ilişkin atama kararları 4 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.
Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ndeki açık bulunan kadrolara ilişkin atama kararları yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliklere yeterlilik sınavında başarı gösteren 15 kişi atandı.
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Bozdağ: İstikrarsızlığa oy vermektir Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermek
- Bakan Özer: Bu memleketin derdiyle hemhal olan tek bir lider var
- TBMM Başkanı Şentop'tan Sırbistan'daki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
- Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı
- Türkiye'den doğal afette yaşamını yitirenler için Ruanda'ya başsağlığı dileği