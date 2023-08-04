VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz
Pentagon: Siber altyapımızı güçlendirecek yeni bir program başlattık
Küresel piyasalar tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Atama kararları Resmi Gazete'de
Beşiktaş Çarşı'da Esenyurt sahnesi
04 Ağustos 2023 Cuma 09:22:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 09:22:00

Atama kararları Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Orgeneral Metin Gürak'ın Genelkurmay Başkanlığına atanması ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığına ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki atamalara göre, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki 25 general ile 7 amiral ve 63 albay da 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen getirildi.

Ayrıca, Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevden alınırken, yerine Rahmi Güney atandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan atama kararları resmi gazete
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Evlilik yakında

Evlilik yakında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX