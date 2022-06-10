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10 Haziran 2022 Cuma 07:53:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 07:53:00

Atama kararları Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne Ömer İnan, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Karalar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül getirilirken, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'nun ataması yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeliğine de İdris Ertuş'un ataması gerçekleştirildi.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdris Ertuş Kemal Varın Numanoğlu ATAMA
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