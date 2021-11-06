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06 Kasım 2021 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 07:30:00

Atama kararları Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Serhat Kahraman atandı.

SGK Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı.

MTA Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına, Abdulkerim Aydındağ ve Ahmet Özgüven getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan hazine kontrolörlüklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren stajyer hazine kontrolörleri Gülşah Pekbilek, Ezel Malik Zengin, Salim Kocaarslan ve Engin Yaşar atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala görevden alındı, yerine Metin Çakır getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Maarif Müfettişliğine Ersoy Aksoy atandı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevlerinden alındı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yaşar Koçak, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Mücahit Yentürk, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Kahraman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Akmanşen, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ergüven Aslan ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Züleyha Aldoğan getirildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan atama kararları resmi gazete milli eğitim bakanlığı
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