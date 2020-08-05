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Atama kararları Resmi Gazete'de
05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:03:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:27:00

4 ile milli eğitim müdürü atandı, 6 ilin müftüsü değişti

Kaynak: AA

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu'ndaki atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Bilir, Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına da Olgun Gündüz atandı.

4 ile Milli Eğitim Müdürü atandı

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu görevden alınarak yerine Gürsel Ekmekçi atandı. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Emin Korkmaz, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Çalışkan, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Erhan Bulut getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Zehra Gamgam görevden alındı.

General ve Amirallerin ataması Resmi Gazete'de

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 General ve Amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 Generalin ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 Amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 Generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

6 ilin Müftüsü değişti

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Ordu İl Müftülüğüne Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Mardin İl Müftülüğüne Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Sinop İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüney, Edirne İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Muş İl Müftülüğüne Lütfü İmamoğlu ve Kastamonu İl Müftülüğüne Mustafa Bilgiç'in ataması yapıldı.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Dr. Mehmet Özbay görevden alınarak yerine Uzman Dr. Zeynep Orhan atandı. Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Benian görevlendirildi

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