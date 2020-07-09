  • BIST
    119476
  • Dolar
    6,8654
  • Euro
    7,8041
  • Altın
    400,2300
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti'li Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler
İBB'de yapılan atama CHP'de kriz çıkardı
PKK'ya ağır darbe! 500 bin TL ödülle aranan 'Avareş' öldürüldü
Emre Belözoğlu giderayak tarih yazdı
Meteoroloji tek tek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
İki ülke arasında ipler gerildi! 'ABD uçağını imha etti
BMGK'da kritik karar: Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi!
Emekliye sms ile kredi!
Listeye yeni iller eklendi! Yasaklanan şehir sayısı 24'e çıktı!
Kovid-19'dan Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 kişi öldü
İstanbul'un en riskli 4 ilçesi
Ayasofya kararı ne zaman verilecek? İbadete açılacağı tarih belli oldu!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atama ve yer değiştirme! 627 kişi için gerçekleştirildi
Sözleşmeli personel alımında değişiklik
İstanbul'da terör operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 kuruma atama
Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi
Sivas'ta sağanak sele neden oldu
Trabzon'da şiddetli yağış heyelan ve taşkınlara yol açtı
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 187 bin 511'i iyileşti
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti
New York'ta kiracıların yüzde 25'i salgın nedeniyle mart ayından beri kiralarını ödeyemiyor
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü
09 Temmuz 2020 Perşembe 08:19:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 08:27:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 kuruma atama

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı kurumların yönetim kurullarına yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Karasu görevinden alınarak, bu suretle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine İlyas Tufan atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Cangül de görevinden alınırken, yerine Celalettin Sıvacı görevlendirildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Ali Kaya, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu üyeliğine Halil İbrahim Azal, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Uğur Sancarbaba, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Soner Korkmaz, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Hakkı Karataş, Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü (TPAO) Yönetim Kurulu üyeliğine Abdullah Bayazıt, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Bilgiçoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine ise Faruk Çakmak getirildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER