Asrın felaketinin birinci yılı

Türkiye, geçen yıl 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da etkili olan depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi, 11 ilde OHAL kararı alındı.