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Asrın felaketinin birinci yılı
06 Şubat 2024 Salı 07:06:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 07:06:00

Asrın felaketinin birinci yılı

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Türkiye, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak anılan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Türkiye, geçen yıl 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da etkili olan depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi, 11 ilde OHAL kararı alındı.

Etiketler : türkiye asrın felaketi deprem
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