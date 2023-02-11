Asrın felaketinde son durum!

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

01:28 Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da baraj patladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

01:25 Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı bir apartmanın sığınağında bekleyen 8 yaşındaki çocuk, madencilerin domuz damı tahkimatı yöntemiyle yaptıkları çalışmayla 110 saat sonra kurtarıldı.

01:14 Kahramanmaraş'ta 117. saatte enkazın altından kurtarılan 15 yaşındaki Saadet İkbal Çil, bölgede bir kez daha umut ışığı oldu.

00:54 Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından 34 yaşındaki bir kişi sağ çıkarıldı.

00:40 Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan anne ve bebeği 102 saat sonra TTK ekipleri tarafından kurtarıldı.

00:36 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 116 saat sonra bir kedi, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

00:17 Hatay'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Tülin Güzeloğlu, 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

00:07 Arama kurtarma köpeği Tetik tek başına Samandağ'da 15 can kurtardı.

00:06 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra çıkarıldı.

00:06 Hatay'da 116 saat sonra Hülya Bayrak, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

00:05 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Rıdvan depremden 116 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.