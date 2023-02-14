Afet bölgesindeki son durum ne?

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

10:00 Adıyaman'da enkaz altında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer 198 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

09:45 Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta ara vermeden devam ettiği çalışmalarında 51 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başarırken, 655 kişinin cansız bedenine ulaştı.

09:25 Kahramanmaraş'ta depremin 198. saatinde 1 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı.

09:24 Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes 198 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

09:10 197. saatte umutlu bekleyiş: Kahramanmaraş'ta 2, Adıyaman'da 1 kişi bekleniyor.

08:55 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575'i u taburcu edildi, 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

08:33 Kolombiya, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere uzman ekip, 8 köpek, veteriner, teknolojik arama ekibi, yapı mühendisleri ve lojistikten oluşan 45 personel gönderdi.

08:20 MSB: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, destek için ülkemize gelen kardeş ülkemiz Özbekistan'ın arama-kurtarma ekibiyle Hatay'da bir araya gelerek kendilerine destekleri için teşekkür etti.

08:00 9. günde enkazdan yaşam belirtisi: Hatay Antakya'daki enkazda ses ve ısı taraması yapılıyor.

07:00 ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

04:40 Lübnan'daki Müstakbel Hareketi lideri Ahmed el-Hariri, uluslararası çabaların, Türkiye ve Suriye'de depremlerin yol açtığı yıkımların yeniden imar edilmesi için sürdürülmesi çağrısında bulundu.

04:15 Türkiye, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

Azerbaycan'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Kardeş Kömeği" platformunun organizasyonunda toplanan battaniye, giysi ve temel kuru gıda malzemelerinin yüklendiği 4 tır Adıyaman'ın Kahta ilçesine ulaştı.

03:04 Adana'daki deprem bölgesinde çalışmalara katılan 60 kişilik askeri ve sivil ekip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'a getirildi.

02:22 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'dan arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden ekipler, görevlerini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

02:08 Deprem bölgesinden ayrılan İspanyol arama kurtarma ekibini taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

02:22 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'dan arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden ekipler, görevlerini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

Deprem bölgesinden ayrılan İspanyol arama kurtarma ekibini taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

01:42 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyarette bulunduğu depremzedelerle sohbet ederken bir afetzedenin yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okuyarak "Ayşe Betül" ismini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Gazze kentinde toplanan bir grup Filistinli, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi.Bosna Hersekli bir arama kurtarma ekibi daha "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara destek vermek için Türkiye'ye uçtu.Karabük'te ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Hümeyra Albas, akıllı saat almak için biriktirdiği parasını ve oyuncaklarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderdi.

00:41 İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Gazze kentinde toplanan bir grup Filistinli, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi.

Bosna Hersekli bir arama kurtarma ekibi daha "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara destek vermek için Türkiye'ye uçtu.

00:06 Karabük'te ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Hümeyra Albas, akıllı saat almak için biriktirdiği parasını ve oyuncaklarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

00:05 Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin, depremzedeler yararına başlattığı ayni yardım kampanyası hem Katarlılardan hem ülkede yaşayan Türklerden yoğun ilgi gördü.

00:01 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.