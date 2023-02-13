Asrın felaketinde 8. gün... Mucize kurtuluşlar!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor... İşte enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarında son durum...

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı pistinin, onarılmasının ardından depremin yaşandığı günden bu yana Hatay'dan İstanbul Havalimanı'na ilk tahliye uçuşu gerçekleşti. Gece saatlerinde Hatay'dan havalanan AFAD gönüllülerini ve depremzedeleri taşıyan TK6946 sefer sayılı Boeing tipi yolcu uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesiyle depremzedeler tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremin 167. saatinde güzel haber geldi. Bir depremzede, ekiplerin açtığı alandan yürüyerek kendisi çıktı. Kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı.

06:04 170. saatte Gaziantep'te Sibel Kaya isimli bir kadın enkazdan kurtarıldı.

04:43 ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Enkaz altındaki depremzedeler yüzlerce saat yaşam savaşı verirken, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ekipler kara deliklerde ses arıyor. Her sağ çıkarılan can, milyonlara umut oluyor.

DAMACANA GETİRİN ÇOK SUSADIM

Gaziantep Nurdağı'nda iğne ile kuyu kazan ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih İnci'yi çıkardı. İnci, ekiplerin 'Ne istiyorsun' sorusu üzerine, "Çilekli dondurma istiyorum. Damacana su getirin, çok susadım" dedi.

İKİNCİ HAYATA 'MERHABA'

Kahramanmaraş'ta ekipler, 27 yaşındaki Muhammed Habib'e 10 saatlik zorlu bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarıp sevinçle tekbirler getirdi. "Ben iyiyim" diyen Muhammed ise hayata el salladı.

BABA-KIZ AĞLAYARAK ÇIKTI

Hatay Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan bir binada Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve 4 yaşındaki kızı Emira Amir'i 141. saate yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı. İlk isteğinin iki bardak demli çay olduğunu belirten depremzede babaya ekipler, "Çaylar hazır, hazır" şeklinde cevap verdi. Baba ve kızı, tedavi altına alındı.

ENGELLİ GENÇ KURTARILDI

Antakya'da JAK ekiplerinin çalışmalarıyla zihinsel engelli olduğu belirtilen Hüseyin Seferoğlu (23) enkazdan kurtarıldı. Seferoğlu, tedavi altına alındı.

JAK TİMLERİ ÇIKARDI

Jandarma Özel Harekat ekibi, Adıyaman'da depremden 160 saat sonra 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı depremden 160 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

İKİ KIZ KARDEŞ ÇIKARILDI

Adıyaman'da Mercan Apartmanı'nda enkaz altındaki Rabia Kırmızı (30) ve Elif Kırmızı (26) isimli iki kız kardeşin kurtarılması herkesi umutlandırdı.

ÇOK KİRLİYİM HAMAMA GÖTÜRÜN

Hatay'da, arama kurtarma ekipleri depremin 147. saatinde 10 yaşındaki Cudi isimli kız çocuğunu enkazdan çıkardı. Cudi'nin enkaz altındaki ilk sözü "Ben çok kirliyim, hamama götürün" oldu.

İKİ SEVİNÇ BİRDEN

Türkiye Taşkömürü Kurumu arama kurtarma ekipleri, Hatay'da 50 yaşındaki Mediha Hadbezi ve 11 yaşındaki Lena Maradini'yi Pazarcık merkezli ilk depremden 160 saat sonra kurtarıp sağlık görevlilerine teslim etti.