'Asrın felaketi'nde 8. gün! AFAD son can kaybı sayısını açıkladı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor... İşte enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarında son durum...

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 178'inci saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz 3 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

13:30 Adıyaman merkezdeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremin 178'inci saatinde 6 yaşındaki "Miray" isimli çocuk sağ çıkarıldı.

13:17 177. saatte 26 yaşındaki Derya Akdoğan, Hatay'da Korkmaz Apartmanından yaralı olarak çıkarıldı.

13:04 Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı.

12:54 BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı kurul icra oturumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

12:12 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da deprem nedeniyle 179 kişinin hayatını kaybettiğini, hastanelerde tedavi gören 8 bin 919 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

12:08 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

12:00 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 176. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Serap Dönmez kurtarıldı.

11:59 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Osmaniye'de havadan incelemelerde bulundu.

11:37 Senegal, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için 30 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

11:34 Finlandiya, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 3 bin kişi kapasiteli barınma yardımı gönderdi.

11:30 Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesine giden yol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin, depremden sonra fahiş fiyat artışında bulunduğunu tespit ederek işletmeye 1 milyon 860 bin TL idari para cezası verdi.

11:03 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 81 saat sonra çıkarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

11:02 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki gıda depoları, ekmek üretim yerleri ve mobil mutfakları denetlemeleri amacıyla 27 ilden 266 kişilik özel ekip görevlendirdi.

11:01 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), deprem bölgelerinde kurduğu 19 lojistik destek üssü ile gönderilen yardımların vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlıyor.

11:00 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi, vatandaşlara taziye ziyaretinde bulundu.

10:59 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları kapsamında felaketin 107. saatinde kurtarılan, saatler süren açlığına rağmen hayatta kalan bebeğin Adana Şehir Hastanesindeki görüntülerini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında bebeğin tedavisinin sürdüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

10:52 Emniyet Genel Müdürlüğü: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı.

10:22 Rus, Belarus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 160 saat sonra bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

10:20 Libya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye 2 yardım uçağı gönderdi.

10:06 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), evleri depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin kuruma hasar bildirimi yapması ile ilgili bir zaman sınırlamasının bugüne kadar hiç uygulanmadığını ve uygulanmayacağını duyurdu.

10:03 Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı.

10:00 MSB: Hatay'da görev yapan 8'inci Komando Tugayımız, yaralarımızı sarmak için bölgede aralıksız görev yapıyor. Mehmetçiklerimiz tarafından kentteki vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı ilk günden bu yana gece gündüz demeden devam ediyor.

09:58 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 4 bin 660 yaralıdan 3 bin 389'u taburcu edildi, 1271 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

09:25 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

09:15 Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.

08:44 Depremin 172'nci saatinde Kahramanmaraş'taki Aydın Apartmanı'nda anne, kızı ve bir bebek ile temas kurulduğu öğrenildi. Ekipler, 3 kişinin yer tespiti için çalışıyor.

08:35 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri, Kaliforniya'nın San Francisco Uluslararası Havaalanı'ndan THY'nin kargo seferleriyle depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı pistinin, onarılmasının ardından depremin yaşandığı günden bu yana Hatay'dan İstanbul Havalimanı'na ilk tahliye uçuşu gerçekleşti. Gece saatlerinde Hatay'dan havalanan AFAD gönüllülerini ve depremzedeleri taşıyan TK6946 sefer sayılı Boeing tipi yolcu uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesiyle depremzedeler tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremin 167. saatinde güzel haber geldi. Bir depremzede, ekiplerin açtığı alandan yürüyerek kendisi çıktı. Kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı.

06:04 170. saatte Gaziantep'te Sibel Kaya isimli bir kadın enkazdan kurtarıldı.

04:43 ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Enkaz altındaki depremzedeler yüzlerce saat yaşam savaşı verirken, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ekipler kara deliklerde ses arıyor. Her sağ çıkarılan can, milyonlara umut oluyor.

DAMACANA GETİRİN ÇOK SUSADIM

Gaziantep Nurdağı'nda iğne ile kuyu kazan ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih İnci'yi çıkardı. İnci, ekiplerin 'Ne istiyorsun' sorusu üzerine, "Çilekli dondurma istiyorum. Damacana su getirin, çok susadım" dedi.

İKİNCİ HAYATA 'MERHABA'

Kahramanmaraş'ta ekipler, 27 yaşındaki Muhammed Habib'e 10 saatlik zorlu bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarıp sevinçle tekbirler getirdi. "Ben iyiyim" diyen Muhammed ise hayata el salladı.

BABA-KIZ AĞLAYARAK ÇIKTI

Hatay Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan bir binada Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve 4 yaşındaki kızı Emira Amir'i 141. saate yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı. İlk isteğinin iki bardak demli çay olduğunu belirten depremzede babaya ekipler, "Çaylar hazır, hazır" şeklinde cevap verdi. Baba ve kızı, tedavi altına alındı.

ENGELLİ GENÇ KURTARILDI

Antakya'da JAK ekiplerinin çalışmalarıyla zihinsel engelli olduğu belirtilen Hüseyin Seferoğlu (23) enkazdan kurtarıldı. Seferoğlu, tedavi altına alındı.

JAK TİMLERİ ÇIKARDI

Jandarma Özel Harekat ekibi, Adıyaman'da depremden 160 saat sonra 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı depremden 160 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

İKİ KIZ KARDEŞ ÇIKARILDI

Adıyaman'da Mercan Apartmanı'nda enkaz altındaki Rabia Kırmızı (30) ve Elif Kırmızı (26) isimli iki kız kardeşin kurtarılması herkesi umutlandırdı.

ÇOK KİRLİYİM HAMAMA GÖTÜRÜN

Hatay'da, arama kurtarma ekipleri depremin 147. saatinde 10 yaşındaki Cudi isimli kız çocuğunu enkazdan çıkardı. Cudi'nin enkaz altındaki ilk sözü "Ben çok kirliyim, hamama götürün" oldu.

İKİ SEVİNÇ BİRDEN

Türkiye Taşkömürü Kurumu arama kurtarma ekipleri, Hatay'da 50 yaşındaki Mediha Hadbezi ve 11 yaşındaki Lena Maradini'yi Pazarcık merkezli ilk depremden 160 saat sonra kurtarıp sağlık görevlilerine teslim etti.