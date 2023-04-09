09 Nisan 2023 Pazar 14:04:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 14:04:00
Asrın felaketinde 63. gün... Bakan Soylu: Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz
İçişleri Bakanı Soylu, "Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- "Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz"
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