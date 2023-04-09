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"Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz"
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09 Nisan 2023 Pazar 14:04:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 14:04:00

Asrın felaketinde 63. gün... Bakan Soylu: Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz

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İçişleri Bakanı Soylu, "Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : süleyman soylu asrın felaketi deprem bölgesi

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