'Asrın felaketi'nde 15'inci gün! Depremlerde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

11 ili vuran depremin 15. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İller Bankası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 11 ilde ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 98'ini onararak bölgedeki vatandaşların içme suyuna erişimini sağladı. 172 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesislerinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda 79 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki toplam 800 arıza giderildi.

09:37 ABD'de yaşayan Pakistanlı doktorlar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 365 bin dolardan fazla bağışta bulundu.

09:29 Ugandalı Müslüman öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 10 bin dolar yardımda bulundu.

09:00 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 9 bin 983 hastadan 1264'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 8 bin 719'u taburcu edildi.

08:45 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığına" ilişkin iddiaların yanlı olduğunu ve iyi niyetle izah edilemeyeceğini belirterek, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeliyle ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur." dedi.

07:00 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Suriye'deki deprem zedeler için toplanan yardımları ulaştıran uçak sayısının 118'e ulaştığını duyurdu.

02:00 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Devlet Hastanesinde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Depremde sahaya koşan sağlık çalışanı arkadaşlarımızla sohbet ettik. Onlara sonsuz teşekkür! Bugünlerde binlerce kez duysak yine duymak isteyeceğimiz söz: İyiyim!" değerlendirmesinde bulundu.

01:54 İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da bulunan Türk öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye destek ve dayanışma için kentin sembolü olan ünlü Duomo Katedrali önünde bir araya geldi. Çok sayıda Türk öğrenci, Milano Türk Öğrenci Birliğinin organizasyonuyla Türkiye'de yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük deprem felaketine dikkati çekti.

00:00 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerin milli eğitim müdürleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

22:16 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.