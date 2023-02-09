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09 Şubat 2023 Perşembe 23:28:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 23:28:00

'Asrın felaketi'nde 120 binden fazla personel görev alıyor

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Sağlık Bakanı Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını açıkladı. AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısıyla beraber bölgede görev yapan personel sayısı 120 bin 344'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1330 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da can kaybı 17 bin 406 oldu. Depremlerde 71 bin 806 kişi de yaralandı.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 29 bin 622 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 6 bin 479.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısıyla beraber bölgede görev yapan personel sayısı 120 bin 344'e ulaştı.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da 2 olmak üzere bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 22 gemi görevlendirildi.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi. 97 bin 973 aile yaşam çadırının da kurulumu tamamlandı.

Etiketler : deprem asrın felaketi bakan koca

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