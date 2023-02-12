Asrın felaketi sonrası 'psikolojik destek' hayati önem taşıyor

Tüm ülkeyi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından birçok vatandaşımızı kaybettik, bir çok insan sevdiklerini kaybetti ve bini aşkın yuva artık yok.

Enkazdan her kurtulan can ile mutlu oluyoruz tek yürek olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor birlik ve beraberlik için birbirimizle hissedilir şekilde dayanışma içinde hareket ediyoruz. Fakat unutmamamız gereken bir husus var: Böylesine yıkıcı bir olay yaşamak kişilerde çeşitli fiziksel sorunların yanı sıra büyük travmalarla psikolojik yaralar oluşturuyor. Peki, depremin yarattığı psikolojik etkiler ve riskler nelerdir ve neler yapılmalıdır?

İnsan yaşantısını derinden sarsar

Deprem, yer aldığı coğrafyada oluşturduğu yapısal yıkımın yanı sıra insan hayatını derinden etkileyen ve yaşamlarını derinden sarsarak ciddi psikolojik etkiler yani "Travma Sonrası Stres Bozukluğu" yaratma gücüne sahip bir doğa felaketidir.

Depremin ardından "Travma Sonrası Stres Bozukluğu" yaşayan bireylerde; yineleyici şekilde ortaya çıkan anılar, imgeleme tekrarı, duygu durumlarını etkileyen düşler, depremi yeniden oluyormuş gibi hissetme refleksleri, depremi hatırlatan herhangi bir uyaranla karşılaşınca psikolojik ve fiziksel krizler yaşama, her an tetikte olma hali, uyku ve odaklanma sorunları, öfke problemleri ve birçok belirti gözlemlenmektedir.

Bu belirtiler kişiden kişiye değişir ama sıklıkla görülen belirtilerdir. Bazı kişilerde sık sık kendini kaybetmeye kadar belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtileri bir kişi de belirti gösteriyorsa muhakkak profesyonel yardım alınmalıdır. Bu alanda uzman birinden psikoterapi ve gerekiyorsa ilaç tedavisi ile destekli bir terapi almak gerekmektedir.

Başa çıkması zor bir durum

Yetişkinler de olduğu kadar, deprem çocuklar için de korkutucu ve başa çıkılması zor bir durumdur. Çocuklar depremden korktukları kadar, bu felaketin ardından hayatlarında ne gibi değişiklikler olacağından ve belirsizliklerden de korkarlar. Deprem öncesinde, çocuğun bu konuda yeterince bilgisi yok ise; depremin en zorlu taraflarından biri, çocuklara bu durumun nasıl anlatılacağı ve yetişkinlerin onlara nasıl yardımcı olacağıdır.

Güven ihtiyaçları hazırlıksız zarar gördüğünde; çocuklar bu durumu anlamlandırabilme ya da başa çıkabilme becerisine sahip değillerdir.

Deprem sonrasında çocuklarda sıkça bazı davranışlar görülmektedir. Fakat her çocukta bu davranışların görülme zamanı farklılık göstermektedir.

Tekrar deprem olacağından, deprem sırasında yaşadıklarından (o anı imgeleme) aşırı irkilme ve korkması, çok kolay ve sık sık sinir nöbetlerinin görülmesi ve ağlama nöbetleri, saldırganlık, daha önce yapmadığı davranışların gözlenmesi, uyku düzeninde bozukluklar, altına kaçırma problemlemleri, yalnız kalma korkusu asla tek kalamama noktasında, parmak emme, tırnak yeme vb. davranışları, yaşından daha bebeksi davranışlar gösterme, fiziksel olmayan fakat süreklilik gösteren karın ağrısı, başağrısı ve beslenme bozuklukları deprem sonrasında çocuklarda görülmektedir.

Deprem sonrası çocuklara nasıl yaklaşıldığı çok önemlidir. Çocuğun başına gelen felaketi anlamlandırabilmesi için çocuğa yaşına uygun depremin ne olduğu ve nasıl oluştuğu anlatılmalıdır. Çocuklar, bu felaketten kendilerini suçlayabilirler bu felaketin kendi yaptıkları herhangi bir "kabahat'le" ilişkili olmadığını, bunda kimsenin suçlu olamayacağını söz konusu felaketin kendilerine ve topluma "ceza, uyarı" olmadığı anlatılmalıdır.

Çocuk ile duygu ve düşünceler çocuğun yaşına göre paylaşılmalı ve yetişkinin kendi duygularını paylaşması çocuğun kendi duygusunu anlamlandırmasına ve yönetebilmesine olanak sağlayacaktır.

Sabır, kararlılık, paylaşma ve sorunlarla başa çıkma konusunda yardımlaşma ile çocuğun yaşadıkları ile baş etme becerisini geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Yukarıda değindiğim yöntemlere rağmen yetişkin ve çocuklarda, iki haftayı geçen bir süreden sonra hâlâ çok yoğun korku ve keder yaşıyorsa, günlük yaşama geri dönmekte zorlanılıyorsa, kendisine veya etrafa zarar verme riski taşıyorsa, profesyonel destek alması gerekmektedir. Psikolojik destek fiziksel müdahale kadar değerlidir fakat alanında uzman olmayan kişiler tarafından yapılan bilinçsiz yöntemler ile kişilerde beklenmedik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı