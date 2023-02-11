Asrın felaketi güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Afetin şiddetinin ne boyutlarda olduğunu gözler önüne seren görüntülerde, EXPO Sergi Alanı'nda bulunan çocuk parkı ile hobi evlerinin hareket etmesi görülüyor.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.
Onikişubat ilçesindeki EXPO Sergi Alanı'ndaki güvenlik kameraları, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin nedeniyle yaşananları kaydetti.
Afetin şiddetini yansıtan görüntülerde, EXPO Sergi Alanı'nda bulunan çocuk parkı ile hobi evlerinin hareket etmesi görülüyor.
- Kolombiya Türkiye'ye 45 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek
- Depremde yaralanan 51 kişi uçakla İstanbul'a getirildi
- İstanbul'dan deprem bölgesine 548 hekim, 1449 sağlık personeli
- Asrın felaketi güvenlik kamerasına yansıdı
- 'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisini engellediği' iddialarına EPDK'dan yalanlama
- Deprem bölgesinde yağma soruşturması: 48 tutuklama