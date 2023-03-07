Aslı Baykal'dan Akşener'e 'Önder Sav' hatırlatmalı uyarı

Merhum CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Baykal, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

İYİ Partililer dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP genel başkanlığına taşıyan Önder Sav'ı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İYİ Parti'ye verilmez. İYİ Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İYİ Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu.

Star Gazetesi