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03 Mart 2021 Çarşamba 18:13:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 18:13:00

Aşkın resmidir

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Memduh Çetin, felç geçiren eşi için daha fazla oksijen gerektiğini duyunca yaşadığı mahalleyi çiçek bahçesine çevirdi. Çiftin yaşam alanına çevredekiler de 'sevgililer ve aşıklar parkı' adını verdi.

Eskişehir'de emekli Memduh Çetin (79), beyin kanaması sonucu felç geçiren 55 yıllık hayat arkadaşı Mücella Çetin (75) için doktorların 'daha çok güneş görmesi ve oksijen alması gerekiyor' uyarısı üzerine evinin önündeki kaldırımı, çam ağaçları ve çiçekler dikip, bahçeye çevirdi. Çetin, eşinin ihtiyacı olan oksijeni, teneke kutular ile saksılara diktiği ağaçlar ve renkgarenk güllerden almasını sağlıyor.

TEK İSTEĞİ EŞİNİN İYİLEŞMESİ

Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye ekipleri de Memduh Çetin'in eşi için yarattığı bahçeye rahat oturabilmeleri için banklar yerleştirdi. 3 çocuk ve 5 torun sahibi olan çiftin yaşam alanına çevredekiler de 'sevgililer ve aşıklar parkı' adını verdi. Memduh Çetin, "50 adet saksıya, çam fidesi diktim. Şimdi kocaman oldular. Tek isteğim eşimin eski sağlığına kavuşabilmesi" diye konuştu.

Memduh Çetin, 55 yıldır eşiyle hiç ayrılmadıklarını belirterek "Dünyanın kuralı; evleneceksin, mutlu mesut yiyecek, içeceksin. Vakit geldi mi? Dört adamın omzuna binecek, gideceksin. Gençler, 6 ayda ayrılıyorlar. Yokluk da olur geçimsizlik de sabredeceksiniz" dedi.

Eşinin çabalarıyla hızla sağlığına kavuştuğunu anlatan Mücella Çetin "Bahçem çok güzel. Köy kızıyım. Felç geçirince doktorların tavsiyesi üzerine Memduh, sokağı bahçeye çevirdi. Köyümüzde elmalarımız, zerdali ve vişnemiz vardı" diye konuştu.

Etiketler : sevgili aşk Eskişehir
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