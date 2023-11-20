Aşkı için 16 bin kilometre yol katetti

Aşkı için 16 bin kilometre yol katetti

Diyarbakır'da yaşayan 21 yaşındaki Doğan Mercan bir buçuk yıl önce sosyal medyadan Yeni Zelandalı Mcchsney ile tanıştı. Gençler, internetten çeviri yaparak görüşmeyi sürdürdü ve bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Doğan'ın ailesi, cep telefonu aracılığıyla görüntülü görüştüğü Mcchsney'i ailesinden istedi. Ailelerin onay vermesiyle Yeni Zelanda'dan uçakla 16 bin kilometre yol kat eden Mcchsney, Diyarbakır'a geldi. Evlilik hazırlığı yapan gençler önceki gün dünya evine girdi.