VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Çin'den Gazze için harekete geçilmeli çağrısı
İşgalci İsrail Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı
Instagram'a ekle-çıkar özelliği
Sigara kadınlara daha çok zarar veriyor
Mağaralarda geçmişe yolculuk
20 Kasım 2023 Pazartesi 06:57:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 06:57:00

Aşkı için 16 bin kilometre yol katetti

ABONE OL

Yeni Zelandalı 21 yaşındaki Jasmin Margrete Cecelia Mcchsney, aşkı için 16 bin kilometre yol katederek Diyarbakırlı gençle evlendi.

Diyarbakır'da yaşayan 21 yaşındaki Doğan Mercan bir buçuk yıl önce sosyal medyadan Yeni Zelandalı Mcchsney ile tanıştı. Gençler, internetten çeviri yaparak görüşmeyi sürdürdü ve bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Doğan'ın ailesi, cep telefonu aracılığıyla görüntülü görüştüğü Mcchsney'i ailesinden istedi. Ailelerin onay vermesiyle Yeni Zelanda'dan uçakla 16 bin kilometre yol kat eden Mcchsney, Diyarbakır'a geldi. Evlilik hazırlığı yapan gençler önceki gün dünya evine girdi.

Etiketler : yeni zelanda evlilik diyarbakır
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX