13 Kasım 2023 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 10:47:00
Askerî Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı başladı
Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki Askerî Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığında başladı.
Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki Askerî Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığında başladı.
Ayrıntılar geliyor...
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