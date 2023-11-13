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13 Kasım 2023 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 10:47:00

Askerî Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı başladı

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Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki Askerî Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığında başladı.

Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki Askerî Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığında başladı.

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Etiketler : türkiye yunanistan askerî güven artırıcı önlemler toplantısı
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