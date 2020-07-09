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Askeri casusluk davasında karar!
09 Temmuz 2020 Perşembe 16:44:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 16:44:00

Askeri casusluk davasında 61 sanık için karar çıktı

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FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

İzmir'de 'askeri casusluk soruşturması'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada karar çıktı.

CEZALAR AÇIKLANDI

İzmir'de 'askeri casusluk soruşturması'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

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