Askeri casusluk davasında 61 sanık için karar çıktı
FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
İzmir'de 'askeri casusluk soruşturması'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada karar çıktı.
CEZALAR AÇIKLANDI
İzmir'de 'askeri casusluk soruşturması'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
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