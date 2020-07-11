Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri öncesinde, görev süreleri dolan Meclis'teki 18 ihtisas komisyonuna üye seçimi yapıldı.

İhtisas komisyonlarında parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okundu. Daha sonra 27. Dönem ikinci devre için görev yapacak ihtisas komisyonu üyeleri seçildi.

Seçilen komisyon üyelerinin görev süreleri 16 Temmuz 2020'de başlayacak.

Genel Kurulda daha sonra kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

"DİSİPLİN VE HİYERARŞİ BAŞARIYI SAĞLAYAN UNSURLARDANDIR"

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, dünyanın her yerinde silahlı kuvvetlerin başarısını sağlayan unsurlardan ilk ikisinin disiplin ve hiyerarşi olduğunu dile getirdi.

TSK'de ise bunların önüne vatan sevgisinin eklendiğini belirten Vahapoğlu, "Bir orduda vatan sevgisi, disiplin ve hiyerarşi yoksa ya da dumura uğramışsa o ordudan başarı beklemek ham hayal olacaktır." dedi.

TSK'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, kısa süre önce maruz kaldığı olumsuz şartlara rağmen sınır içi ve sınır ötesinde ulaştığı başarılı sonuçların, sahip olduğu yüksek vatan sevgisi ve disiplini sayesinde gerçekleştiğini dile getiren Vahapoğlu, kanun teklifinin, bu nedenle önemli olduğunu ifade etti.

Teklifle, astsubay sınıfında ihtiyaç duyulan personel yaş haddinin 55'ten 60'a çıkarılacağına değinen Vahapoğlu, düzenlemenin amacının, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, ordunun kendini temizleme operasyonu sonucunda ihtiyaç duyduğu, uzun vadede kullanabileceği personeli temin etmek olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmeleri hatırlatarak Türkiye'nin bölgede yürüttüğü faaliyetlere değinen Vahapoğlu, "Bütün bunları yaparken güçlü, donanımlı, morali yüksek bir orduya, takdir ve teveccüh gören, desteklenen, özellikle siyasi olarak desteklenen bir orduya ihtiyacımız var. Unutmayın ki güvenlik güçlerinin en büyük gıdası, beslendiği kaynağı onları sevk ve idare eden siyasi otoritenin onlara vermiş olduğu desteğin niteliğidir." ifadelerini kullandı.

Vahapoğlu, MHP olarak kanun teklifini desteklediklerini belirtti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.