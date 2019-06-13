Son Dakika... Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi

Askerlik süresini kısaltan ve bedelli askerliği sürekli hale getiren düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklifin ilk 2 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi.

İlk 2 maddenin kabülünün ardından Genel Kurul sona erdi. Görüşmelere 18 Haziran Salı günü devam edilecek.

Genel Kurul, Savunma Bakanı Akar’ın muhalefetin itirazlarını alması, AK Parti kanadında değerlendirilmesi için kapandı. Muhalefet de Akar’ın kendileriyle paylaştığı konuları yetkili kurullarında ele alacak.

TBMM Genel Kurulunda, Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeler, teklifin "amaç" "kapsam" başlıklarını taşıyor.

Teklifin "amaç" başlığını içeren birinci maddesi "Yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvelerinden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir." ifadelerini içeriyor.

Teklifin "kapsam" başlıklı ikinci maddesinde "Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır." ifadesi yer alıyor.

İkinci maddenin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

Gök, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi, 18 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.





YENİ SİSTEM

Yeni sistem askerlik süresini 12 aydan 6 aya düşürüyor.

Er ve erbaşlar isterse 6 ay daha maaş alarak askerliğe devam edebilecek, yüksekokul mezunları yedek astsubay olarak askerlik yapabilecek.

Askerliğini yedeksubay olarak yapmayı tercih eden doktorlar, devletteki mecburi hizmetini tamamlamış sayılacak.

Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek, her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Fazla başvuru olması durumunda kura çekilecek.

Memur maaş katsayısına göre değişecek olan bedel bu yıl için 31 bin lira civarında olacak.

Bedelli askerlik başvurusunun kategorize edilebileceği, yaş grubuna göre öncelik verilebileceği belirtiliyor.

(AA)