VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Platin İş Kitapları Ödülleri 17 Aralık Cuma, 24 TV'de
Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de muhalif Kürtlerin ofisini yaktı
Başkan Erdoğan, Touadera ile görüştü
İstanbul'da facia: 2 kardeş hayatını kaybetti
"FETÖ'nün yelpazecisi" yakalandı!
Türkiye gün sayıyor!
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor
Merkez Bankası'ndan beşinci müdahale
Sıcaklıklar daha da düşecek! Önümüzdeki haftaya dikkat
Çorum'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Türk Dışişleri'nden AB'ye tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz
İstanbul valiliği duyurdu... Sahte alkol 22 can aldı
Asgari geçim indirimi (AGİ) kalktı mı?
Türkiye Akdeniz'in lideri oldu
Kuzey Kore'de akılalmaz yasak!
Başsavcılık harekete geçti! Otomobil stokçularına soruşturma!
Nefes kesen tatbikat!
Seçimlerin yol haritası belirlenecek
İP'li isim gözaltına alındı! Akşener'e çalıntı bıçak hediye etti
PKK işaretledi ABD katletti
Yer altı dünyasında rekor keşif! Tam 1306 bacaklı
3. Dünya Savaşı nerede başlayacak?
FETÖ soruşturmasında 30 gözaltı kararı
Otodaki fiyat oyunları deşifre oldu!
17 Aralık 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 16:00:00

Başkan Erdoğan ile Elon Musk görüşmesinin detayları belli oldu

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve Spacex'in kurucusu Elon Musk ile yaptığı görüşmede, 19 Aralık'ta SpaceX aracılığıyla TÜRKSAT 5B uydusunun uzaya fırlatılacağını hatırlattı.

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile dün yaptığı video konferans görüşmesinin görüntüleri paylaşıldı.

Erdoğan görüşmede, 19 Aralık'ta SpaceX aracılığıyla TÜRKSAT 5B uydusunun uzaya fırlatılacağını hatırlattı. Bu yılın ocak ayında da TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya fırlatıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı sene içerisinde 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. TÜRKSAT 5A uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan TÜRKSAT 5A'nın, yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek TÜRKSAT 5B'yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı, ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir."

Elon Musk da NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ifade etti.

Etiketler : Başkan Erdoğan Elon Musk TÜRKSAT 5B
Kıyafetten önce performans gelir

Kıyafetten önce performans gelir
Kendi şarkısıyla geliyor

Kendi şarkısıyla geliyor
Yeni yıl alışverişi

Yeni yıl alışverişi
Bu kez tiyatro sahnesinde

Bu kez tiyatro sahnesinde
Yeni güzel Ankara'dan

Yeni güzel Ankara'dan
Emrah, uğur getirecek

Emrah, uğur getirecek
Şarkı heyecanı

Şarkı heyecanı
Koronayı yendi çekime döndü

Koronayı yendi çekime döndü
‘Bi Tık' klip gerçeği

‘Bi Tık' klip gerçeği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER