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17 Kasım 2020 Salı 07:55:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 07:56:00

Asırlık buluşma... Mehmetçik 102 yıl sonra yeniden Azerbaycan'a gidiyor

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Dünyanın barış ve huzur elçisi kahraman Mehmetçiğimiz bir asır sonra yeniden Azerbaycan'a gidiyor. 102 yıl önce Bakü'yü Ermeni çeteler ve Bolşevikler'in işgalinden kurtaran Türk askeri bir kez daha barış için Azerbaycan'a gidecek. Asker gönderme tezkeresi Azerbaycan Milli Diriliş Günü olan bugün TBMM'de oylanacak.

Dünyanın barış ve huzur elçisi kahraman Mehmetçiğimiz bir asır sonra yeniden Azerbaycan'a gidiyor. TBMM'ye sunulan Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin onaylanmasının ardından Mehmetçik kardeş ülkede konuşlanacak. Azerbaycan'a en son 1918'de Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam Ordusu gönderilmiş, Osmanlı Devleti'nin nizami ordusu ile Azerbaycanlı gönüllülerin bir araya geldiği o şanlı ordu Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Rus Bolşevik birliklerinin işgalinden kurtarmıştı. Tek millet iki devletin tarihi kavuşması bir kez daha dünya kamuoyuna gösterilecek.

BARIŞ KORİDORU OLUŞACAK

Böylece Şah Denizi'nden Akdeniz'e kadar kuracağı Barış Koridoru ile Türkiye bölge ve dünya için huzur, barış ve istikrar unsuru olarak stratejik bir öneme sahip olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkere bugün Meclis gündeminde olacak.

BİR YIL SÜREYLE...

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakat uyarınca, 10 Kasım saat 00.00 itibarıyla bölgede ateşkesin tesis edildiği ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan'a iadesini içeren bir planın ilan edildiği hatırlatılan tezkereye göre varılan mutabakat çerçevesinde ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir "Ortak Merkez" oluşturulacak.

Azerbaycan'ın talebi üzerine Ortak Merkez'de Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almalarının kararlaştırıldığı vurgulanan tezkerede, "Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde, Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez'de ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının, 16 Ağustos 2010'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu; bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için anayasanın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım" denildi.

ŞÜKÜRLER OLSUN

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'ne elektrik verildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tarihi caminin minarelerinden ışıklar saçılıyor ve ezan sesi duyuluyor. Şehir kurtarıldıktan sonra Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde 28 yıl sonra ilk ezan okunmuş, geçen hafta da ilk cuma namazı kılınmıştı.

'TÜM PARTİLER DESTEKLEMELİ'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Tezkerenin 17 Kasım Azerbaycan Milli Diriliş Günü'nde görüşülecek olması oldukça anlamlı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkereye tüm partilerimizin destek vermesi birlik ve beraberlik mesajı açısından son derece kıymetli olacaktır.

FUZULİ'DE ALİYEV'E COŞKULU KARŞILAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ziyaret ettiği Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli bölgesinde halk tarafından coşkuyla karşılandı. Cephe bölgesini ilk kez ziyaret eden Aliyev, askeri üniformayla aracından çıkarak halkı zafer yumruğuyla selamladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Azerbaycan Türkleri tarafından büyük beğeni aldı. Çevrede toplananlar hep birlikte "Karabağ Azerbaycan'dır", "Sen çok yaşa Ali Başkumandan", "Çok yaşa Azerbaycan" diye sloganlar attı.

TÜRK ASKERİ 3 KITADA

Türkiye'nin Asya, Afrika ve Avrupa'daki 15 ülkede barış için askeri varlığı bulunuyor.

Irak (En fazla askeri üs burada)

Suriye (5 bin asker var)

Libya (Hükümete danışmanlık yapılıyor)

Somali (Yurt dışındaki en büyük üs)

Lübnan (100 Türk askeri var)

Afganistan (2 bin Türk askeri var)

Katar (2017'de üs kuruldu)

Mali (BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kapsamında görev yapıyor)

Orta Afrika Cumhuriyeti (BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na destek veriliyor)

Bosna Hersek (6 farklı noktada)

Kosova (400 Türk askeri var)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (40 bin asker var)

Azerbaycan (10 yıldır TSK orada)

Arnavutluk (Adriyatik'deki tek askeri üs)

Sudan (Türk askeri, stratejik önemdeki Sevakin Adası'nda)

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