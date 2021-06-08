  • BIST
    1447.59
  • Dolar
    8,6093
  • Euro
    10,4862
  • Altın
    524,0590
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz böyle test edildi
Aşılamaya öğretim üyeleri ve üniversite personeli dahil edildi
Eğitimde telafi dönemi başlıyor
Türkiye'nin 8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayısı düşüyor
Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın rotası ve takvimi düzenlenen basın toplantısında a...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kim?
Bakan Kurum, müsilaj temizliği çalışmalarını tekneden denetledi
Lille'de ayın golü Burak Yılmaz'ın
Haftalık vaka artışında Bolu zirveye yerleşti
Kanada Başbakanı Trudeau, Ontario'daki kazayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir kişi tokat attı
Müsilaj Temizliği Seferberliği başladı
Bakan Selçuk'tan 'LGS'de aynı soru' iddialarına cevap
Bir ülkeden daha BAYKAR'a ziyaret
Doğa ve Şehrin Zamansız Harmonisi
Terör örgütü PKK/YPG'ye süre verdiler
Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı
Başörtülü akademisyene alçak saldırı!
Kardeş ülkeye Türk modeli!
Bakan Koca müjdeyi verdi: Aşıda yeni kolaylık
Bahçeli'den sert tepki: Gammaza lanet olsun
Kanada'da Müslümanların katledilmesine Türkiye'den tepki
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un Türkiye ziyareti yeni dönemin habercisi
Türkiye Sigorta'dan Amasra-1 kuyusuna 738 milyon TL'lik teminat
08 Haziran 2021 Salı 21:20:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 21:20:00

Aşılamaya öğretim üyeleri ve üniversite personeli dahil edildi

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılamalarının yarın başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakan Koca sosyal medya
Aşkta büyük konuşmam!

Aşkta büyük konuşmam!
Ezgi'den atak Kadın Hakları Merkezi'ne ziyaret

Ezgi'den atak Kadın Hakları Merkezi'ne ziyaret
Sezon finalini iple çekiyor

Sezon finalini iple çekiyor
Ebru'nun hareketi Gülben'i kızdırdı

Ebru'nun hareketi Gülben'i kızdırdı
Sosyal mesafeli buluşma

Sosyal mesafeli buluşma
Eteğin kendisi küçük fiyatı büyük

Eteğin kendisi küçük fiyatı büyük
Çocuklarıyla beraber

Çocuklarıyla beraber
Estetiğe karşıyım

Estetiğe karşıyım
Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin kızları ABD'de dünyaya geldi

Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin kızları ABD'de dünyaya geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER