08 Haziran 2021 Salı 21:20:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 21:20:00
Aşılamaya öğretim üyeleri ve üniversite personeli dahil edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılamalarının yarın başlayacağını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
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