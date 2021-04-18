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18 Nisan 2021 Pazar 08:47:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 08:47:00

Aşılamada 20 milyonu geçtik

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Başkan Erdoğan, aşılamada 20 milyon dozun aşıldığını belirterek, “Geleceğe umutla bakıyoruz. Umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alan Hasankeyf-2'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılışta "İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna, her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler" dedi. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

SABOTAJLARLA UĞRAŞTIK

"Bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla uğraşıyoruz. İstismar araçlarını kaybetmemek adına her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Baraj yaptık, müteahhitleri tehdit ettiler, havalimanı yaptık iftira ettiler, okul yaptık öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane yaptık, ateşe verdiler. Bölgeye yatırım getiren işadamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Belediye araçlarını halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur hendek açmak için kullandılar. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı daha büyük eserler kazandırarak verdik."

BUNLARA PRİM VERMEDİK

"Ilısu Barajı'nın inşa sürecinde karşılaşılan süreci halkımız biliyor. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Mimar Sinan'ın dediği gibi 'Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde' diyerek yolumuzda yürüdük. Yolları, hastaneleri, havalimanlarını diline dolayanlar yatırımlar hizmete girdiğinde kullanmak için sıraya girdiler."

TAKOZ MUHALEFET

"Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun Hasankeyf'le olan irtibatını sağlayacaktır. Zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman-Mardin-Habur Sınır Kapısı'yla da irtibat sağlayacak bu köprü bölge ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Tüm kurumlarımızı işçisinden mühendisine tebrik ediyorum. Türkiye'nin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz."

Yabancılar gelince görüp gıpta ediyor

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Demiryolu ağlarımızı sıfırdan yapmışcasına yeniledik, modernize ettik. Şehirlerimize metrolar, tramvay hatları kazandırdık. Havaalanlarımızı 56'ya çıkarıp havayolunu halkın yolu haline getirdik. Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıpta ile bakıyor. Sağlık hizmeti için vatandaşımız yurtdışına gitmiyor, şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor."

Dicle Nehri üzerinde 1001 metrelik köprü

Dicle Nehri üzerinde inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden olan Hasankeyf-2 Köprüsü açıldı. Yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girdi. Bölünmüş yol stan dardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor. Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan AŞI TÜRKİYE
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