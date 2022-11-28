28 Kasım 2022 Pazartesi 20:48:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 20:48:00
Asgari ücrette takvim yarın belirleniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.
Ayrıntılar geliyor...
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