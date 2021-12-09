Toplantı bitti! Asgari ücrette ilk rakamlar geldi

2022 asgari ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sonrası ilk açıklamalar yapıldı.

"DÖRDÜNCÜ TOPLANTI KARAR TOPLANTISI OLACAK"

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık.

Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor.

Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat "İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek" diye konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "3100 TL gibi bir teklifimiz söz konusu değil. Orta yolu bulacağız. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada" dedi.

"RAKAM ÖNERİSİ OLMADI"

Öte yandan toplantı öncesi konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Biz üçlü saç ayağının en önemli temsilcisi olarak ülke geleceği için önemli kararlar vermeye çalışıyoruz. Komisyonda yapılan toplantıda rakam önerisi olmadı. Bu sene kuvvetli bir veri analizi işletmelerden alınan görüşler var. Tabi bazen bizlere düşük gelen yüksek gelen farklı rakamlar zikrediliyor.

Bu rakamları çözmede devletimizin işverenlere yapacağı teşvik ve çalışanlara yapılacak vergi indirimlerinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu destekleri alabilirsek biz üçlü imzayı alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.