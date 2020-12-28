Asgari Ücret açıklandı

Asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün son kez toplandı.

2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak son toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı.

- Bu yıl Covid'le mücadele ile geçti. Hükümet olarak ilk hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşvik programları başlatıldı.

- 45 milyar lirayı aşkın desteği ulaştırmış olduk. Sosyal mekanizmalarımızı işlettik.

- Salgının negatif etkilerini azaltmak amacıyla işçi ve işverenlerimizi korumak oldu. Nakdi ücret, kısa çalışma destekleriyle iş ilişkisinin sürdürülebilmesini sağladık.

- Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik. Kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru alma işlemini başlattık.

- Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır.

- Normalleşme desteğini 3 aydan 6 aya çıkardık.

- 29 milyar liralık SGK alacağına yapılandırma getirdik.

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ BELLİ OLDU

- İşçi işveren ve kamunun 5'er üyeyle temsil edildiği komisyonla yapılıyor. Öneri ve teklifler ele alınıyor. TÜİK, Ticaret Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımızı da dikkatli bir şekilde dinliyoruz. İlk defa salgın sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Bugün de son toplantıyı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

- İstihdam dostu büyümeyi işçi ve işverenlerimizi korumayı kayıt dışı istihdamla mücadeleyi sosyal adaleti pekiştirmeyi öncelik olarak görmekteyiz. Asgari ücret artışlarımız da böyle. 2002'de 184 lirayken bugünkü asgari ücretle ciddi bir artış gerçekleşmiş oldu.

- Asgari ücret tespit çalışmaları bağımsız bir komisyon tarafından yapılıyor. Öneriler ve teklifler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

- Bu zamana kadar yüz yüze yapılan toplantıları bu yıl koronavirüs nedeniyle çevrim içi yaptık.

2021 YILI ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

- Tespit komisyonu olarak 2021 yılı asgari ücretini brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Asgari ücret geçen yıla göre yüzde 21,56 ile 500 lira arttı.

ASGARİ ÜCRET 500 TL ZAMLANDI

Bakan Selçuk: "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir."

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır."