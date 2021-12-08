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08 Aralık 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 08:28:00

ASELSAN'dan "satış" iddialarına yalanlama

Kaynak: AA

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ASELSAN, bazı yayın organlarında çıkan "yurt dışı yatırımcılara satılacağı" yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Şirket, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ASELSAN, bazı yayın organlarında çıkan "şirketin satılacağı" yönündeki iddiaları yalanladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ASELSAN ile ilgili kaynağı belli olmayan iddiaların dile getirildiği belirtildi.

Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.

Etiketler : ASELSAN şirketin satılacağı YALANLAMA
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