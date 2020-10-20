20 Ekim 2020 Salı 23:59:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 23:59:00
Aselsan Silah Fabrikası Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 17 Aralık'ta açılıyor
Kaynak: Akşam
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Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde inşaatı süren Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası, 17 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası'nı ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, fabrikanın, gerek Konya’nın gerekse de Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim geleceğinde büyük rol oynayacağını belirterek, fabrika inşaatının yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdi.
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