VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ASELSAN hava savunmada yeni görevine başladı
Yaşını hep erken kutlamış
Kızı olacak
Beni çok etkiledi
Yeni partner Birce
Milli Savunma Bakanı Akar: Hudutların korunması milli bir meseledir
Bu havalar hasta etmesin
MS 30 yaş altı gençlerde daha sık görülüyor
Kronik böbrek hastalığı sessiz ilerliyor
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 7 Mayıs
Kazakistan'dan Adnan Menderes adımı
Fahrettin Altun'dan 'göçmen politikası' açıklaması
Bakan Soylu'ya destek ziyaretleri
"Hepsini düzensiz göçmen gibi gösterme çabasındadırlar"
Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama
Fransa'dan İslamofobik saldırı
Madencilik sektöründen 2,23 milyar dolarlık ihracat
Star Gazetesi ailesinin acı günü... Yazar Fadime Özkan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat yakalandı
'AB'nin kalbi' Brüksel'de Rusya izleri siliniyor
"Türkiye'ye teşekkür ederiz"
"İtibarsızlaştırma operasyonu ile karşı karşıyayız"
"Bu dünya sistemi genel olarak başarısız oldu. Yeni bir düzen gerekiyor"
Annemizden öğrendik
07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:54:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:54:00

ASELSAN hava savunmada yeni görevine başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

ASELSAN, Türkiye'nin hava savunmasında görev alacak ilk Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemini Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 2017'de imzalanan 35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezlerinin (BKKHM) kabul test faaliyetleri, Ana Jet Üs Komutanlıklarında gerçekleştirildi.

BKKHM, sabit tesis ve kritik unsurların hava savunma komuta kontrol faaliyetlerini icra etmek üzere geliştirilen, NATO standartları ile uyumlu görev yapan, ASELSAN'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiği ilk hava savunma komuta kontrol sistemi olma özelliği taşıyor.

ASELSAN, 4 farklı jet üssündeki Uçaksavar Harekat Merkezlerine BKKHM kurulum ve test faaliyetlerinin ardından teslimatları tamamladı. BKKHM teslimatları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Kaideye Monteli Stinger (KMS) Zıpkın Silah Sistemlerinin modifikasyon faaliyetlerine de başlandı. BKKHM, HİSAR-O hava savunma sistemiyle de entegre çalışabilecek altyapıya sahip bulunuyor.

BKKHM; hava üslerinin hava savunma komuta kontrol ihtiyacını karşılayan, Ateş İdare Cihazı takımlarını ve KMS Zıpkın silah sistemlerini tek elden sevk ve idare edebilen, üst komuta kontrol unsurları ile Taktik Veri Bağı üzerinden veri iletişimi yapabilen hava savunma komuta kontrol unsuru olarak görev yapıyor. Bu merkezler sayesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilmiş olan tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması, otomatik teşhis algoritması, etkin radar silah yerleşim planlama algoritması gibi özgün karar destek algoritmaları sayesinde durumsal farkındalık ve karar destek işlevini etkin bir şekilde yerine getirecek.

BKKHM, üst komuta kontrol unsuru ile bağlantısı olmadığı durumda, otonom çalışarak kendisine bağlı silah sistemlerinin hava savunma harekatını sevk ve idare edebilecek.

Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezlerinin kabulüyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine ASELSAN'a ait ilk hava savunma komuta kontrol sisteminin girişi de gerçekleştirildi.

Etiketler : aselsan hava savunma sanayi türkiye
Dijital bayram

Dijital bayram
Çocuklar için satıyor

Çocuklar için satıyor
Bodrum'a yerleşti

Bodrum'a yerleşti
Eliz rolü benim tam tersim

Eliz rolü benim tam tersim
Kardeşler bir arada

Kardeşler bir arada
Ege'ye kaçtı

Ege'ye kaçtı
Bursa'da nostalji

Bursa'da nostalji
Panik atak itirafı

Panik atak itirafı
Çınarcık stili

Çınarcık stili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER